Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum”

Sinop’ta yaşayan Çiğdem Eriş, ameliyat sırasında aort damarının kesilmesiyle yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin açılan davada kusurlu bulunan genel cerrahi uzmanı Dr. Mustafa Erdem, Çiğdem Eriş’in eşi Gökhan Eriş tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Eriş olayla ilgili olarak ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan Dr. Erdem, “Araca biner binmez, ‘Beni tanıdın mı seni öldüreceğim’ dedi. ‘Ben zaten 7 yıldır bu anı bekliyordum’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum” - 1

Samsun’da eşi Çiğdem Eriş’in ameliyat sırasında aort damarının kesilmesiyle yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davada kusurlu bulunan genel cerrahi uzmanı Dr. Mustafa Erdem’in, Çiğdem Eriş’in eşi Gökhan Eriş tarafından silah zoruyla kaçırılmasına ilişkin davada ilk duruşma görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum” - 2

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, 19 Eylül’de hastanenin otoparkında aracına bindiğinde, yanına Gökhan Eriş geldi. Araca binen Eriş ile Erdem arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından Eriş, silahını doğrultup, Erdem’den aracı Samsun - Ankara karayoluna sürmesini istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla polis, Erdem’e ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobili takip etti. Yolda uygulama noktasını gören şüpheli, Erdem’den otomobili durdurmasını istedi. Silahını da bırakarak araçtan inip kaçan Eriş’i, polis ekipleri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum” - 3

DOKTOR, ERİŞ’İN ÖLÜMÜNDE KUSURLU BULUNMUŞ

Yapılan araştırmada Sinop’ta, Gökhan Eriş’in eşi Çiğdem Eriş’in 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada Dr. Mustafa Erdem’in 2 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu, bunun ise 15 bin TL cezaya çevrildiği tespit edildi.

Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum” - 4

“SUÇLARI İŞLESEM BU KADAR RAHAT OLABİLİR MİYDİ?”

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan sanık Gökhan Eriş, “Ben üzerime atılan suçları işleseydim Mustafa bu kadar rahat olabilir miydi? Araç kullanıp, telefon görüşmesi yaptı. Dükkanın önüne geldi ve korna bastı. Araca iki kişinin yaklaştığını gördüm ve duraklamayıp gitmesi gerektiğini söyledim. Kendimi korumak istediğim için belimdeki silahı çıkardım. Aracı durdurunca aramızda kavga meydana geldi ve silah patladı. Ben kendisinin kafasına silah dayamadım. Üzerime atılı olan suçları işlemedim.” dedi.

Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum” - 5

DOKTORDAN 3 MİLYON LİRA İDDİASI

Dr. Mustafa Erdem ise duruşmada, Çiğdem Eriş’in yaşamını yitirdiği ameliyatın ardından Sinop’tan Samsun’a geldiğini söyledi.

Gökhan Eriş’in araca biner binmez kendisine, “Beni tanıdın mı? Seni öldüreceğim.” dediğini anlatan Eriş, “Ben zaten 7 yıldır bu anı bekliyordum.” yanıtını verdiğini söyledi.

Eriş duruşmadaki ifadesinde soruşturmaya ilişkin yeni bir iddiayı da gündeme getirdi.

Eriş, “Bana tefeciye olan 3 milyon lira borcunu ödersem beni bırakacağını söyledi. Silahın kabzasıyla bana vuruyordu. Ankara yoluna çıktığımızda polisleri fark etti, aracı durdurup kaçtı.” diye konuştu.
Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum” - 6

Davanın tanıklarından Ayhan Olgun ise “Yan tarafta bir kişinin önce boğazını sıktığını sonra arkadan baktığımda da silah dayadığını gördüm.” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
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