Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum”
Sinop’ta yaşayan Çiğdem Eriş, ameliyat sırasında aort damarının kesilmesiyle yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin açılan davada kusurlu bulunan genel cerrahi uzmanı Dr. Mustafa Erdem, Çiğdem Eriş’in eşi Gökhan Eriş tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Eriş olayla ilgili olarak ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan Dr. Erdem, “Araca biner binmez, ‘Beni tanıdın mı seni öldüreceğim’ dedi. ‘Ben zaten 7 yıldır bu anı bekliyordum’ dedim.” ifadelerini kullandı.
Samsun’da eşi Çiğdem Eriş’in ameliyat sırasında aort damarının kesilmesiyle yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davada kusurlu bulunan genel cerrahi uzmanı Dr. Mustafa Erdem’in, Çiğdem Eriş’in eşi Gökhan Eriş tarafından silah zoruyla kaçırılmasına ilişkin davada ilk duruşma görüldü.