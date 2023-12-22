Silah zoruyla kaçırılan doktorun ilk sözü: “7 yıldır bu anı bekliyordum”

“SUÇLARI İŞLESEM BU KADAR RAHAT OLABİLİR MİYDİ?”

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan sanık Gökhan Eriş, “Ben üzerime atılan suçları işleseydim Mustafa bu kadar rahat olabilir miydi? Araç kullanıp, telefon görüşmesi yaptı. Dükkanın önüne geldi ve korna bastı. Araca iki kişinin yaklaştığını gördüm ve duraklamayıp gitmesi gerektiğini söyledim. Kendimi korumak istediğim için belimdeki silahı çıkardım. Aracı durdurunca aramızda kavga meydana geldi ve silah patladı. Ben kendisinin kafasına silah dayamadım. Üzerime atılı olan suçları işlemedim.” dedi.