Silahla başından vuruldu, ölü taklidi yapıp kurtuldu!
Ankara’da Fırat Sucuğ isimli saldırgan tarafından başından tabanca ile vurularak ağır yaralanan kurye Savaş Koç, hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Saldırı sonrası tutuklanan Sucuğ hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girerken, Koç yere düştükten sonra ölü taklidi yaparak, şüphelinin uzaklaşmasını beklediğini söyledi.
Ankara’da bir kişi silahlı saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Olay, 18 Şubat günü Çankaya’da meydana geldi.