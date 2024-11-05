Silahla başından vuruldu, ölü taklidi yapıp kurtuldu!

Ankara’da Fırat Sucuğ isimli saldırgan tarafından başından tabanca ile vurularak ağır yaralanan kurye Savaş Koç, hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Saldırı sonrası tutuklanan Sucuğ hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girerken, Koç yere düştükten sonra ölü taklidi yaparak, şüphelinin uzaklaşmasını beklediğini söyledi.

Silahla başından vuruldu, ölü taklidi yapıp kurtuldu! - 1

Ankara’da bir kişi silahlı saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Olay, 18 Şubat günü Çankaya’da meydana geldi.

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Silahla başından vuruldu, ölü taklidi yapıp kurtuldu! - 2

Fırat Sucuğ, kuzeni Erdi S. (33) ile birlikte, sosyal medyada tartıştığı Alper A. (28) ile görüşmek için onun akrabası Savaş Koç’un iş yerine gitti.

Restoranda kurye olan Savaş Koç, akrabasının yerini söylemeyince tartışma çıktı.

Savaş Koç, aracının bagajından av tüfeğini çıkardı.

Erdi S., tüfeği almak isterken Fırat Sucuğ da tabancasını çıkarıp başına bir el ateş etti.

Ağır yaralanan Savaş Koç, hastaneye kaldırıldı.

Koç, 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Silahla başından vuruldu, ölü taklidi yapıp kurtuldu! - 3

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Gözaltına alınıp tutuklanan Fırat Sucuğ ile tutuksuz Erdi S. hakkında ise öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası talebiyle 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sanıkların yargılaması devam ederken, dava dosyasına giren olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde taraflar arasındaki arbede ve Fırat Sucuğ’un Savaş Koç’u başından vurması yer aldı.

Silahla başından vuruldu, ölü taklidi yapıp kurtuldu! - 4

 “BENİ ÖLDÜRMESİN DİYE ÖLÜ NUMARASI YAPTIM”

Koç, dün görülen duruşmada verdiği ifadesinde kendisini vuran Fırat Sucuğ ve yanındaki kuzenin de akrabaları olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

“İşe giderken beni aradı ve Alper'i sordu, evine götürmemi istedi. Ben de bunu kabul etmedim. 'Ben Alper'i vuracağım' dedi. O sırada ben iş yerine gittim. Çay aldım, içeri girdim. O sırada iki kişi geliyor bunlar. Kapının önünde benim üzerime geldiler.

O sırada Fırat, belinden silahı çıkardı ve bana doğrulttu. İki sefer tetiğe bastı; ama ateş almadı. Sonra Fırat silahını düzeltmişti. O sırada ben can havliyle kendimi korumaya çalışıyordum. En sonunda beni vurdu.”

Silahla başından vuruldu, ölü taklidi yapıp kurtuldu! - 5

“Tekrar bir daha beni öldürmesin diye ben ölü numarası yaptım, hareketsiz durdum. Ama her şeyi duyuyordum. Yani ben adaletin şu an için yerini bulmasını istiyorum. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum.

Şans eseri yaşıyorum şu an. O kurşun bir santim daha içeri girse şu an ayakta olmayabilirdim.”

Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

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