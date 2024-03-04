Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı

Adana'da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesinde görüntülerin eski olduğunu iddia eden Kanko'nun ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum.'' dediği öğrenildi. Aleyna Kanko, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı - 1

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı - 2

Hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı - 3

Aleyna Kanko'nun ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu iddia ederek ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum.” dediği öğrenildi.

Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı - 4

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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