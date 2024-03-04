Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı
Adana'da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Aleyna Kanko gözaltına alındı. İfadesinde görüntülerin eski olduğunu iddia eden Kanko'nun ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum.'' dediği öğrenildi. Aleyna Kanko, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.