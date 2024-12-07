Silahla vuruldu: Ormanda 2 saat yürüyüp hastaneye ulaştı
Antalya'da ormanlık alanda silahla vurulmuş halde yaralanan adam, 2 saat yürüyüp hastaneye ulaşmak için çabalarken bulundu. Yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, yakınları da gözyaşı döktü.
Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde Demirel Mahallesi 1086 sokak üzerinde dün saat 18.00'de meydana geldi. Serdar Ç'nin yakınları polisi arayarak, akrabalarının silahla vurulduğunu öğrendiklerini, ancak kendisine ulaşamadıkları ihbarında bulundu.