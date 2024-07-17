Silahlı saldırı sonrası gizli kamera kaydı ortaya çıktı: “Tek koz var; seni suçlayacak!”
Antalya’nın Manavgat ilçesinde İYİ Parti’nin eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen’in silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olayla ilgili olarak tutuklanan otel sahibi Yahya Kurt’un kendisinin de suçlanabileceğini söylemesi üzerine, saldırının organizatörü olduğu öne sürülen Ahmet Çelik’in, “Neyi, ne kadar azmettirici olarak suçlanabilirsin? Tek koz var; azmettirici olarak seni suçlayacak. Senin açıklarının hepsini kapatırım.” duyuluyor. Gizli kamera kaydında para alışverişine ait bir an da yer alıyor.
İYİ Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen’e yönelik silahlı saldırı soruşturmasında yeni bir görüntüye ulaşıldı.
Ergen, 31 Ocak günü Side Mahallesi’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Jandarma, bölgede ve güzergahlarda güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda Kemer ilçesinde yakalanan araç sürücüsü Ergün Göreayı, tutuklandı.
Araştırmalarını sürdüren ekipler, 8 Şubat’ta silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Selahattin Oğuz ile yardım eden Remzi Ulu’yu da yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin Oğuz tutuklandı, Remzi Ulu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.