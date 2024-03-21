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Şile Belediyesi hangi partide? Şile Belediye başkanı kimdir? Şile Belediye başkan adayları

Şile Belediyesi hangi partide? Şile Belediye Başkanı kimdir? Şile Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Şile Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Şile Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları..

Şile Belediyesi hangi partide? Şile Belediye başkanı kimdir? Şile Belediye başkan adayları - 1

ŞİLE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Şile Belediyesini 13.680 alınan oy ve%54.37 oy oranı ile AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%54.37
  • İyi Parti%33.45
  • CHP%11.14
  • Saadet Partisi%0.52
  • Vatan Partisi%0.22
  • DSP%0.16
  • Diğer%0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Şile Belediyesi hangi partide? Şile Belediye başkanı kimdir? Şile Belediye başkan adayları - 2

ŞİLE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şile Belediyesi Başkanı İlhan Ocaklı Kimdir?


1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğan İlhan OCAKLI, ilköğrenimini Akyazı'da, orta ve lise öğrenimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini yurtdışında gerçekleştiren İlhan OCAKLI, Almaata İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, ikinci üniversitesini Anadolu Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

2004 yerel seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı, 2007 genel seçimlerinde ise Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.

2009 Yerel Seçimlerinde SKM Başkanlığı ve sonrasında vekil İlçe Başkanlığı görevleri yapan Ocaklı, Şile'de %7 olan üye oranını, %35'lere çıkartarak Şile’ye, İstanbul'da Ak Parti'nin en yüksek üye oranına sahip ilçesi ünvanı kazandırdı.

2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanlığına atanan İlhan Ocaklı, 2011'de 4. AK Parti İlçe Kongresi, 2014'te 5. AK Parti İlçe Kongresi ve 2018'de 6. AK Parti İlçe Kongresinde delegelerin teveccühleri ile AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı görevlerinde açık kapı politikasıyla, Şile'nin 5 merkez mahallesi ve 57 köyünde, tüm Şileliler ile gönül bağı kuran İlhan Ocaklı, Şile'nin yerel ihtiyaçları ile ilgili tüm sorunlarında, Ankara ile Şile arasında iletişim sağladı. Şile’de yaşanan sorunlara çözüm yolları arayarak Şile’nin gelişmesine büyük katkı sağladı.

Şile halkının teveccühleriyle, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen İlhan OCAKLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Şile Belediyesi hangi partide? Şile Belediye başkanı kimdir? Şile Belediye başkan adayları - 3

ŞİLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İLHAN OCAKLI
  • ÖZGÜR KABADAYI
  • DEMET TEKDEMİR
  • AYTEN EREZ
  • NECMETTİN DENİZ
  • EDANUR GÖKMENOĞLU
  • UĞUR YENİSU
  • TAYFUR BİN
  • AHMET ALBAYRAK
  • RAİF ÖZYILDIRIM
  • HASAN GÜVEN
  • ZAFER YILMAZ
  • ENES YAY
  • İBRAHİM AVCI
  • CENGİZ ÇETİN
  • UĞUR ÇETİNKAYA
Şile Belediyesi hangi partide? Şile Belediye başkanı kimdir? Şile Belediye başkan adayları - 4

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Büyükçekmece Seçim Sonuçları
Çatalca Seçim Sonuçları
Çekmeköy Seçim Sonuçları
Esenyurt Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
Eyüpsultan Seçim Sonuçları
Kağıthane Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları
Kartal Seçim Sonuçları
Kadıköy Seçim Sonuçları
Güngören Seçim Sonuçları
Küçükçekmece Seçim Sonuçları
Maltepe Seçim Sonuçları
Sancaktepe Seçim Sonuçları
Pendik Seçim Sonuçları
Sarıyer Seçim Sonuçları
Şile Seçim Sonuçları
Silivri Seçim Sonuçları
Şişli Seçim Sonuçları
Sultanbeyli Seçim Sonuçları
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