Şile Sahili'nde 'çamur' isyanı

DHA 30.06.2021 - 12:04
Şile Alacalı sahilinde denizin rengi çevredeki maden ocaklarından gelen çamur ile kahverengi oldu. Sadıklı ve Doğancılı deresinden akan çamurlu suyla rengi değişen sahile denize girmek için gelenler duruma tepki gösterdi.
Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Yıllardır sorunumuz, bir türlü çözüm bulunamadı. Derelerimiz bitti, ormanlarımız bitti, sıra denize geldi" dedi.
Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ve bir an önce çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, şunları söyledi:
"Köyümüzün üst kısımlarında bulunan maden ocaklarından kaynaklanan, dere yataklarında biriken çamurların yağmur ve sel sularıyla denize kadar inmesi bizim derdimiz. Yıllardır sorunumuz, bir türlü çözüm bulunamadı. Derelerimiz bitti, ormanlarımız bitti, sıra denize geldi. Yıllardır bu maden ocaklarına bir önlem alınmadı."