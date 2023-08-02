Şile'de bulunan top mermileri imha ediliyor

30 Temmuz Pazar günü dalış gerçekleştiren SAS timi, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespit etti. Bu mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için SAS timi tarafından karaya çıkarıldı.



1200 metrelik yarıçaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra sabah saatlerinde mühimmatın imha işlemi için çalışma başlatıldı.