Şile'de can pazarı

Haberler - DHA 04.06.2022 - 16:13
İstanbul Şile'de dezine giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi cankurtaranlar kurtardı.
Akçakese bölgesinde denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar duruma müdahale etti.
Cankurtaranlar 4 kişiyi kıyıya çıkardı. Önceki yıllarda da akıntı nedeniyle Şile'de birçok kişi hayatını kaybetmişti.
Rüzgarlı ve denizin dalgalı olduğu günlerde bu bölgede ve Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girilmemesi gerekiyor.