Şile'de can pazarı

Yaz aylarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetti. Şile'de bugün 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranları müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Haberler - DHA 04.06.2022 - 16:13

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Şile'de dezine giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi cankurtaranlar kurtardı.

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Akçakese bölgesinde denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar duruma müdahale etti.

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Cankurtaranlar 4 kişiyi kıyıya çıkardı. Önceki yıllarda da akıntı nedeniyle Şile'de birçok kişi hayatını kaybetmişti.

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Rüzgarlı ve denizin dalgalı olduğu günlerde bu bölgede ve Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girilmemesi gerekiyor.

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