Şile'de kaçak yapılar yıkıldı

İstanbul Şile'de, Hazine taşınmazları üzerine kanuna aykırı olarak inşa edilen yapılar yıkıldı. Zabıta ekiplerinin yıkımı sırasında güvenlik görevlileri de olay yerinde bulundu.

İHA 20.08.2020 - 12:56 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 13:00

Şile'de kaçak yapılar yıkıldı - 1
Sungurlu Mahallesi'nde, Hazine arazilerinde kaçak olarak yapılan çok sayıda yapı, Şile Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Şile'de kaçak yapılar yıkıldı - 2
Kaçak yapılar iş makineleriyle yıkılırken, zabıta ve güvenlik görevlileri de herhangi bir aksilik yaşanmaması adına yıkım esnasında hazır bulundu.
Şile'de kaçak yapılar yıkıldı - 3
Önce evlerdeki eşyalar dışarı çıkarıldı, ardından kepçelerle yıkım yapıldı.
Şile'de kaçak yapılar yıkıldı - 4
Ayrıca Şile Belediyesi tarafından, kaçak yapılarla ilgili olarak idari para cezası da kesileceği öğrenildi.
Şile'de kaçak yapılar yıkıldı - 5

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