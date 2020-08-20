Şile'de kaçak yapılar yıkıldı

İstanbul Şile'de, Hazine taşınmazları üzerine kanuna aykırı olarak inşa edilen yapılar yıkıldı. Zabıta ekiplerinin yıkımı sırasında güvenlik görevlileri de olay yerinde bulundu.

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İHA 20.08.2020 - 12:56

Sungurlu Mahallesi'nde, Hazine arazilerinde kaçak olarak yapılan çok sayıda yapı, Şile Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Kaçak yapılar iş makineleriyle yıkılırken, zabıta ve güvenlik görevlileri de herhangi bir aksilik yaşanmaması adına yıkım esnasında hazır bulundu.

Önce evlerdeki eşyalar dışarı çıkarıldı, ardından kepçelerle yıkım yapıldı.

Ayrıca Şile Belediyesi tarafından, kaçak yapılarla ilgili olarak idari para cezası da kesileceği öğrenildi.