Şile'de karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
DHA
İstanbul Şile'de dün karaya oturan ve 16 mürettebatı karadan çekilen halatlarla kurtarılan gemi havadan görüntülendi. Gemi için kurtarma çalışmaları ise henüz başlamadı.
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1İstanbul Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.
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2Şile'nin Karaburun mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturmasının ardından kurtarılan Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin 16 mürettebatının kişisel eşyaları da karaya çıkarıldı.
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3Araca yüklenen eşyalar, mürettebatın kaldığı otele gönderildi.
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4Gemiyi kurtarma çalışmaları ise hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.
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5DHA gemiyi havadan görüntüledi.
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6Şiddetli fırtına nedeniyle dün Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları bölgeye sevk edilmiş, demir atarak sürüklenmesi durdurulan gemi karaya oturmuştu.
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7Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle 16 mürettebatı kurtarmıştı.