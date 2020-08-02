Şile'de kilometrelerce plaj kuyruğu

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de çok sayıda İstanbullu Şile'ye akın etti. Şile yolunda yer yer trafik yoğunluğu yaşanırken plaj girişlerinde ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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DHA 02.08.2020 - 14:09| Son Güncelleme : 02.08.2020 - 14:10
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayan İstanbullular sahilleri doldurdu.
Bayramın ilk iki gününde olduğu gibi üçüncü günde de Şile'de yoğunluk yaşandı.
Ailesi ve arkadaşlarıyla Ayazma Plajı’na günübirlik tatile gelen vatandaşlar otopark girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Otomobilini park edecek yer bulamayan bazı vatandaşlar, araçlarını kaldırımlara çekti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de Şile yolunda denetim gerçekleştirdiği görüldü.
"AKŞAMDAN GELMEDİĞİMİZE PİŞMANIZ"
Çocuklarıyla tatil yapmak için Şile’ye Sultanbeyli’den geldiklerini ifade eden Hakan Yazlı isimli vatandaş, "Çocuklar eğlensin, tatil yapalım diye günübirlik geldik. Aslına bakarsanız yol biraz yoğundu. Burası da kalabalık, bakacağız yer var mı, yok mu diye. Biz aslında pişmanız akşamdan gelmediğimiz için. Genelde akşamları geliyorduk. Programımız uymadığı için bu sabah atladık geldik" dedi.
"BİR BUÇUK SAATTİR BEKLİYORUZ"
Plajın otopark kuyruğunda bekleyen Ertuğrul Öztürk ise, "Bir buçuk saattir plaja girmek için bekliyoruz. Arabada çocuklar var, buradan oraya nasıl yürüyecekler? O zaman desinler ki baştan burası dolu, beklemeyin" şeklinde konuştu.
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