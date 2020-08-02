Şile'de kilometrelerce plaj kuyruğu

"AKŞAMDAN GELMEDİĞİMİZE PİŞMANIZ" Çocuklarıyla tatil yapmak için Şile’ye Sultanbeyli’den geldiklerini ifade eden Hakan Yazlı isimli vatandaş, "Çocuklar eğlensin, tatil yapalım diye günübirlik geldik. Aslına bakarsanız yol biraz yoğundu. Burası da kalabalık, bakacağız yer var mı, yok mu diye. Biz aslında pişmanız akşamdan gelmediğimiz için. Genelde akşamları geliyorduk. Programımız uymadığı için bu sabah atladık geldik" dedi.