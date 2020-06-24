Silifkeli Trump dünya basınında

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini benzemesi sosyal medya ve yabancı basında da ilgi çekti.
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ntv.com.tr 24.06.2020 - 21:51
Silifke İlçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini benzemesi bölgeye ziyaretçi çekti ve sosyal medyada ilgi uyandırdı.
Yandan fotğraflanan kayalık yapının ABD başkanı Trump'ın burnu, dudakları ve saçları ile benzerlik gösteriyor.
Trump'ın siluetini benzeyen kaya dış basında da haber oldu. Dış basında çıkan haberlerde 4 ABD başkanının kabartma heykellerinin bulunduğu ABD'deki Rashmore Dağı'na benzetildi.
Rashmore Dağı'da George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün kabartma heykelleri bulunuyor. Heykeller 1936 yılında heykeltıraş John Gutzon Borglum'un ve oğlu tarafından 14 yılda yapıldı.
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