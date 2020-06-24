Silifkeli Trump dünya basınında

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini benzemesi sosyal medya ve yabancı basında da ilgi çekti.

ntv.com.tr 24.06.2020 - 21:51

Silifkeli Trump dünya basınında - 1
Silifke İlçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini benzemesi bölgeye ziyaretçi çekti ve sosyal medyada ilgi uyandırdı.
Silifkeli Trump dünya basınında - 2
Yandan fotğraflanan kayalık yapının ABD başkanı Trump'ın burnu, dudakları ve saçları ile benzerlik gösteriyor.
Silifkeli Trump dünya basınında - 3
Trump'ın siluetini benzeyen kaya dış basında da haber oldu. Dış basında çıkan haberlerde 4 ABD başkanının kabartma heykellerinin bulunduğu ABD'deki Rashmore Dağı'na benzetildi.
Silifkeli Trump dünya basınında - 4
Rashmore Dağı'da George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün kabartma heykelleri bulunuyor. Heykeller 1936 yılında heykeltıraş John Gutzon Borglum'un ve oğlu tarafından 14 yılda yapıldı.

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