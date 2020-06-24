Silifkeli Trump dünya basınında

Yandan fotğraflanan kayalık yapının ABD başkanı Trump'ın burnu, dudakları ve saçları ile benzerlik gösteriyor.

Trump'ın siluetini benzeyen kaya dış basında da haber oldu. Dış basında çıkan haberlerde 4 ABD başkanının kabartma heykellerinin bulunduğu ABD'deki Rashmore Dağı'na benzetildi.

Rashmore Dağı'da George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün kabartma heykelleri bulunuyor. Heykeller 1936 yılında heykeltıraş John Gutzon Borglum'un ve oğlu tarafından 14 yılda yapıldı.