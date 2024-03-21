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Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye başkanı kimdir? Silivri Belediye başkan adayları

Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye Başkanı kimdir? Silivri Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Silivri Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Silivri Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Silivri yerel seçim sonuçları..

Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye başkanı kimdir? Silivri Belediye başkan adayları - 1

SİLİVRİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Silivri Belediyesini 46.740  alınan oy ve %46.78 oy oranı ile MHP Parti adayı Volkan Yılmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %46.78
  • CHP %43.97
  • DSP %6.70
  • Saadet Partisi %1.06
  • DP %0.56
  • BBP %0.34
  • Diğer %0.58

TÜRKİYE HABERLERİ

Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye başkanı kimdir? Silivri Belediye başkan adayları - 2

SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz Kimdir?


Volkan Yılmaz, 1972'de Silivri'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu.

Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2019 yıllarında da MHP MYK Üyeliği görevlerinde bulundu.

25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olan Yılmaz, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkanlığına seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.
Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye başkanı kimdir? Silivri Belediye başkan adayları - 3

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • VOLKAN YILMAZ
  • BORA BALCIOĞLU
  • ERCAN ÇAKIR
  • YUNUS ARICI
  • BİHTER AKBAŞ SEZER
  • RAMİZ AKSU
  • ZÜLFİYE GÜNEŞ
  • ÖMER HAKVERDİ
  • MURAT DEMİRKOL
  • BİLAL AKDENİZ
  • GÜLDEN BULUT
  • EROL BOYACI
  • GÖKSEL BİLGİÇ
  • BAHATTİN YERLİKAYA
  • HAMZA KILIÇ
  • ÇİĞDEM DENİZ
  • ZELİHA AKSOY
  • MAHMUT HAMDEMİRCİ
  • ZAFER ALPUĞAN
Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye başkanı kimdir? Silivri Belediye başkan adayları - 4

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