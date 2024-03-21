Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye başkanı kimdir? Silivri Belediye başkan adayları
Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye Başkanı kimdir? Silivri Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Silivri Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Silivri Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Silivri yerel seçim sonuçları..
SİLİVRİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Silivri Belediyesini 46.740 alınan oy ve %46.78 oy oranı ile MHP Parti adayı Volkan Yılmaz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %46.78
- CHP %43.97
- DSP %6.70
- Saadet Partisi %1.06
- DP %0.56
- BBP %0.34
- Diğer %0.58