Silivri Belediyesi hangi partide? Silivri Belediye başkanı kimdir? Silivri Belediye başkan adayları

SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz Kimdir?

Volkan Yılmaz, 1972'de Silivri'de dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu.Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2019 yıllarında da MHP MYK Üyeliği görevlerinde bulundu.25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olan Yılmaz, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkanlığına seçildi.Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.