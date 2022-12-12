Silivri doğalgaz depolama tesisi açılıyor: Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak

TUZ GÖLÜ DEPOLAMA TESİSİNDEKİ ÇALIŞMALAR



Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.