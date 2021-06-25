Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

İstanbul Silivri'de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler benzin istasyonlarına sığındı.

İHA - DHA 25.06.2021 - 16:38

Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 1
Silivri Kınalı mevkiinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 2
İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 3
Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını doludan korumak için benzin istasyonlarına sığındı.
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 4
Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 5
Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik normale döndü.
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 6
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 7
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - 8

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