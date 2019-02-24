Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi

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Benzer durumun daha önce de yaşandığını anlatan Uyan, ''İlçe merkezimizdeki plajın suyu zaman zaman böyle çekiliyor. Olağan dışı bir durum söz konusu değil. Korkulacak bir şey yok. Bu durum yıllardan beri böyle devam ediyor' diye konuştu.