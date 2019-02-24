Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi
Anadolu Ajansı
İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde de sahilde denizin yaklaşık 30 metre çekildiği gözlendi.
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1Silivri'de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi.
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2Bu nedenle kum adası oluşurken, çöpler de ortaya çıktı.
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3Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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4Fırtına nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.
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TEKİRDAĞ'DA DA DENİZ SUYU 30 METRE ÇEKİLDİTekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçe merkezinde de deniz suyunun çekilmesini vatandaşlar ilgiyle takip etti. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.
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11Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, olağanüstü bir durum olmadığını ve çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.
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12Benzer durumun daha önce de yaşandığını anlatan Uyan, ''İlçe merkezimizdeki plajın suyu zaman zaman böyle çekiliyor. Olağan dışı bir durum söz konusu değil. Korkulacak bir şey yok. Bu durum yıllardan beri böyle devam ediyor' diye konuştu.