Silivri'de fabrika yangını. Alevler bir anda büyüdü, etrafı duman kapladı

Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi İlter Bulvarı'nda bodrum katında elektrik kablosu imalatı yapılan ve üst katları kullanılmayan dört katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.