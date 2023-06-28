Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı

Silivri'de tıkandığı öne sürülen kanalizasyonun suyu denize akıyor. Denizde koku şikayeti artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak inceleme başlattı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir." denildi.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 1

Silivri Sancaktepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyunun denize aktığı iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 2

Sahildeki kumların altında bulunan kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 3

Yüzeye çıkan bacaların boruları ise tıkandı. Durum böyle olunca atık sular denize akmaya başladı.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 4

Yayılan koku, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız etmeye başladı.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 5

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre denetim ekipleri harekete geçti.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 6

Çevreye kötü koku yayan kanalizasyon bacalarının içerisinden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 7

Yapılan çalışmalarda denize akan lağım suyunun sağlığa tehlikesi, laboratuvar ortamındaki testlerden sonra belirlenecek.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 8

Öte yandan İSKİ'ye bağlı ekipler de alana gelerek, dolan hatların temizlemeye başladı. 

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 9

Mahalle sakinlerinden Tamer Gençdoğan, "Ben buranın plastik borulardan kurtarılıp beton yapılmasını istiyorum. Koku, pislik, hastalık her şey var. Tertemiz bir denizimiz vardı, mahvoldu gitti" dedi.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 10

"GELİP TAMİR EDİYORLAR, TEKRAR PATLIYOR"

30 yıldır Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Şentürk, "Burası en az 2 senedir böyle. Patlıyor, gelip tamir ediyorlar. Daha sonra tekrar patlıyor, tekrar deniz bu hale geliyor. Buradaki bütün rögarlar patlıyor. Evimi yeni yaptırdığım halde tuvaletlerimden ciddi bir lağım kokusu geliyor. Bir yağmur yağınca bu hale geliyor. Burası kalabalık olunca yukarıdaki banyo yapanlardan tekrar rögarlar patlıyor." dedi.

Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı - 11

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Yonca Sitesi sahilinde bulunan atıksu hatlarımız, kış mevsiminde dalgaların etkisiyle içerisine kum almakta ve zaman zaman atıksu hatlarında arızalar meydana gelmektedir. Mayıs ayında İSKİ ekiplerince hattın onarımı yapılmış; kanal temizleme aracı ile de atıksu hattı içerisinde bulunan kum temizlenerek, sağlıklı çalışır duruma getirilmiştir. Ancak, sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar tekrar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir. Kumda bulunan atıksu bacaları yükseltilerek, hat tekrar kanal temizleme aracıyla temizlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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