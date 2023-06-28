Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı
Silivri'de tıkandığı öne sürülen kanalizasyonun suyu denize akıyor. Denizde koku şikayeti artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak inceleme başlattı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir." denildi.
Silivri Sancaktepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyunun denize aktığı iddia edildi.