Silivri'de kanalizasyon suyu denize aktı

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri ilçesi Sancaktepe Mahallesi, Yonca Sitesi sahilinde bulunan atıksu hatlarımız, kış mevsiminde dalgaların etkisiyle içerisine kum almakta ve zaman zaman atıksu hatlarında arızalar meydana gelmektedir. Mayıs ayında İSKİ ekiplerince hattın onarımı yapılmış; kanal temizleme aracı ile de atıksu hattı içerisinde bulunan kum temizlenerek, sağlıklı çalışır duruma getirilmiştir. Ancak, sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar tekrar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir. Kumda bulunan atıksu bacaları yükseltilerek, hat tekrar kanal temizleme aracıyla temizlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.