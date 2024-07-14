Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı

Pek çok farklı noktada aynı anda yangın ihbarları aldıklarını söyleyen Balcıoğlu, "Üzüldüğüm nokta aynı anda 6-7 noktada yangın çıkması. Burada bir kötü niyet arıyorum artık ben. Yangını söndürdük. Çok üzülüyorum. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Hep birlikte bu büyük yangını söndürdük. Şu an Çanta, Gümüşyaka ve Değirmenköy bölgesinde de yangınlar çıktığını duyduk. Tekirdağ ekipleri ile ortak hareket halindeyiz. Ekiplerimizi yönlendirdik." şeklinde konuştu.