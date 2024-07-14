Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak bazı evlere sıçradı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balıcoğlu, geniş bir alana yayılarak tarım arazilerini tehdit eden yangının söndürüldüğünü açıkladı. Balcıoğlu, "Silivi tarihin en büyük yangınını yaşadık" dedi.

Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 1

Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 2

Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan yangın geniş alana yayılan yayıldı.

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.

Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 3

Havadan helikopter desteğiyle de söndürülmeye çalışılan yangın, yol kenarında ve trafikteki vatandaşları da tehdit etti.

Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 4

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 5

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gazitepe bölgesinde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, 5 kilometre genişliğinde bir alan yani Silivri tarihin en büyük yangınını yaşadık. Bölgemizde birçok çiftlik evimizi tahliye ettik. Hayvanlarımızı tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 6

Pek çok farklı noktada aynı anda yangın ihbarları aldıklarını söyleyen Balcıoğlu, "Üzüldüğüm nokta aynı anda 6-7 noktada yangın çıkması. Burada bir kötü niyet arıyorum artık ben. Yangını söndürdük. Çok üzülüyorum. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Hep birlikte bu büyük yangını söndürdük. Şu an Çanta, Gümüşyaka ve Değirmenköy bölgesinde de yangınlar çıktığını duyduk. Tekirdağ ekipleri ile ortak hareket halindeyiz. Ekiplerimizi yönlendirdik." şeklinde konuştu.

Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 7
Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı - 8
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