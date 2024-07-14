Silivri'de otluk alanda yangın: Bazı evler yandı
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak bazı evlere sıçradı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balıcoğlu, geniş bir alana yayılarak tarım arazilerini tehdit eden yangının söndürüldüğünü açıkladı. Balcıoğlu, "Silivi tarihin en büyük yangınını yaşadık" dedi.
Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.