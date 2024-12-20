Silivri'deki sis kaza getirdi
Silivri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden biri hafif yaralandı.
Mimarsinan Mahallesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik kazası meydana geldi.
Mimarsinan Mahallesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik kazası meydana geldi.
Trafikte seyir halinde olan otomobilin sürücüsüyle başka bir otomobilin sürücüsü sis nedeniyle önlerini görmekte zorlandı.
Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan kadın sürücü hafif yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.
Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.