Silivri'deki sis kaza getirdi

Silivri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden biri hafif yaralandı.

Silivri'deki sis kaza getirdi - 1

Mimarsinan Mahallesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik kazası meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Silivri'deki sis kaza getirdi - 2

Trafikte seyir halinde olan otomobilin sürücüsüyle başka bir otomobilin sürücüsü sis nedeniyle önlerini görmekte zorlandı.

Silivri'deki sis kaza getirdi - 3

Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

Silivri'deki sis kaza getirdi - 4

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kazada, otomobilde bulunan kadın sürücü hafif yaralandı.

Silivri'deki sis kaza getirdi - 5

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.

Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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