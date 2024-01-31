Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor?
İstanbul’da beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor. Silivri’ye kadar gelip, İstanbul merkezinin kapısına dayanan sistem, kent merkezinde gelindiğinde yağmura dönüşüyor. Uzmanlara göre bunun sebebi, şehir merkezindeki ısı adası.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, geçen günlerde tarih ve saat vererek İstanbul’un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşabileceğini bildirmişti.
Ancak, yüksek kesimler haricinde beklenen kar yağışı düşmedi.
Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (5 günlük hava durumu tahmini)