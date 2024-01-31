Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor?

İstanbul’da deniz suyu sıcaklıklarının da kar yağışının yaşanmamasında etkili olduğunu söyleyen Tek, “İstanbul’da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor.” dedi.

Tek’e göre Silivri’de görülen kar yağışının kent merkezine girememesinin en önemli sebeplerinden bir diğeri ise şehrin merkezinde bulunan ısı adası…

Kentleşme ve yoğun araç kullanımının İstanbul üzerinde bir ısı adası oluşturduğuna dikkat çeken Tek, “Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması.” şeklinde konuştu.