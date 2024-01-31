Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor?

İstanbul’da beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor. Silivri’ye kadar gelip, İstanbul merkezinin kapısına dayanan sistem, kent merkezinde gelindiğinde yağmura dönüşüyor. Uzmanlara göre bunun sebebi, şehir merkezindeki ısı adası.

Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, geçen günlerde tarih ve saat vererek İstanbul’un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşabileceğini bildirmişti.

Ancak, yüksek kesimler haricinde beklenen kar yağışı düşmedi.

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Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor? - 2

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR?

Yapılan hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul’un kar yağışı alamamasının en büyük sebeplerinden birinin yüksek seyreden hava sıcaklığı olduğunu söyledi.

Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor? - 3

“Sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladığında zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor. Ama bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yanılmalar yağışın şeklini değiştiriyor.” diyen Tek, “Sıcaklık 3-4 derecelerde olmaya başlayınca yağışın şekli zaten yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürüyor. Bu sıcaklık tahminindeki handikaplar tahminleri de biraz daha güçleştiriyor, zorlaştırıyor. O yüzden de bazen hatalar da ortaya çıkabiliyor.” şeklinde konuştu.

Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor? - 4

İstanbul’da deniz suyu sıcaklıklarının da kar yağışının yaşanmamasında etkili olduğunu söyleyen Tek, “İstanbul’da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor.” dedi.

Tek’e göre Silivri’de görülen kar yağışının kent merkezine girememesinin en önemli sebeplerinden bir diğeri ise şehrin merkezinde bulunan ısı adası…

Kentleşme ve yoğun araç kullanımının İstanbul üzerinde bir ısı adası oluşturduğuna dikkat çeken Tek, “Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması.” şeklinde konuştu.

Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor? - 5

ŞUBAT AYINDA İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Tek, megakent İstanbul’a şubat ayının ikinci haftasında yeni bir yağışlı sistem gelebileceğini söyledi.

“Deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha düştüğünü görürsek, 8-9 derecelere kadar indiğini görürsek aynı sistem yani benzer sistem İstanbul'un merkezinde de kar yağışı bırakacak gözüküyor.” diyen Adil Tek, şöyle devam etti:

“Deniz suyu sıcaklığının biraz daha düşmesi gerekiyor. Deniz suyu sıcaklığında 8 dereceye düşmemesinin sebeplerinden bir tanesi de tabii ki her şey iklim değişikliğine bağlamamak lazım. Ama iklim değişikliğinin de etkisi var. Çünkü biriken enerjinin yani iklim değişikliğinden kaynaklı biriken enerjinin büyük bir kısmını da denizler yutuyor, absorbe ediyor. Onlar tutuyor, o yüzden de deniz suyu sıcaklıkları çok aşağılara inmiyor. Yani geçtiğimiz 10’lu, 20’li yıllara baktığımızda deniz suyu sıcaklıkları bu zamanlarda 8 derecelere, 9 derecelere çok sık rahatlıkla iniyordu.”
Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor? - 6

YAĞIŞLAR ÇOĞUNLUKLA YAĞMUR OLARAK GÖRÜLECEK

Kış mevsiminin geri kalan kısmında beklenen yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde İstanbul’a düşeceğini söyleyen Tek, şunları söyledi:

“İstanbul’da çok yakın plan için kar gözükmüyor. Mevsimsel tahminlerde Aralık, Ocak aylarının, geçtiğimiz aylardaki yaptığımız tahminlerde o ayların sıcaklıklarının genelde ortalamaların üzerinde geçeceği şeklindeydi. Şubat ayı da aynı şekilde gözüküyor. Bu şu demek, sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden daha fazla olacak. Arada soğuk şimdi olduğu gibi soğuk günler olacak. Belki bir iki gün soğuk yapacak veyahut bir hafta soğuk yapacak Şubat’ın geneline baktığımızda. Ama bu şunu söylüyor bize; hiç kar yağmayacak manasına gelmiyor. Sıcak günler sayısı fazla ama kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat’ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor. Bu haftadan itibaren sıcaklıklarda tekrar bir artış var. Bu soğuk hava yerine biraz daha sıcak havaya bırakacak. Sıcaklıklar Şubat ayı içerisinde ortalamaların genelde üzerinde. Mart, Nisan içerisinde yine üzerinde olacak. Ama beraberinde yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor. Ama yağış almaya devam edeceğiz. Yine barajlarda çünkü kritik bir dönemden geçmiştik. Barajlardaki doluluklar da artmaya devam edecek gibi gözüküyor”
Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul kent merkezine neden giremiyor? - 7
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