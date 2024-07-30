Silvan Belediyesi önce paylaştı, sonra sildi: “Köpekleri kısırlaştırıp, aldığımız yere bırakıyoruz”
Diyarbakır’da Silvan Belediyesi sokak köpeklerinin toplanmaya başlandığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, tepkiler sonrası silindi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Vatandaştan bize ulaşılan şikayetler üzerine bulundukları yerden köpekleri toplayıp kendi barınağımızda kısırlaştırıp belli süre beklettikten sonra onları aldığımız yere bırakıyoruz.” denildi.
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Silvan Belediyesi, bu sabah sosyal medya hesabından ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğraflarını paylaştı.