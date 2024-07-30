Silvan Belediyesi önce paylaştı, sonra sildi: “Köpekleri kısırlaştırıp, aldığımız yere bırakıyoruz”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hasta ve durumu kötü olanları da bırakmayıp barınakta tedavilerini yapıp besliyoruz. Şunu da kabul ediyoruz; personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşımda kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı da dolayı özür dileriz. Bunu da belirtelim, parti olarak sokak hayvanları yasasına karşı en güçlü muhalefeti biz yaptık, sokak hayvanlarının yaşam hakkını da en güçlü biz savunacağız. Birazdan barınağımızdan görüntüleri paylaşıp konu hakkında kamuoyunu detaylı bilgilendireceğiz.”