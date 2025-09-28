Simav fay hattı sorgulama: Simav nerede, nereye bağlı? Simav Fayı hangi illeri etkiliyor?

Kütahya’nın ilçelerinden biri olan Simav, Ege Bölgesi’nde yer alıyor ve coğrafi yapısı nedeniyle sık sık depremlerle gündeme geliyor. Özellikle Simav Fayı olarak bilinen fay hattı, bölgenin deprem riski açısından dikkatle takip edilmesini gerektiriyor. Simav'da meydana gelen depremler nedeniyle sarsıntı hisseden vatandaşlar ise Simav Fayı'nın hangi illeri etkilediğini merak ediyor. Peki, Simav nerede, nereye bağlı? Simav Fayı hangi illeri etkiliyor? İşte ayrıntılar…

Simav fay hattı sorgulama, Kütahya ve çevre illerinde yaşayan birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Simav, Kütahya iline bağlı bir ilçe olup Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde konumlanıyor. Batısında Balıkesir, güneyinde Manisa, kuzeyinde Bursa illeriyle komşu olan Simav, hem doğal güzellikleri hem de termal kaynaklarıyla biliniyor. Ancak ilçenin dikkat çeken özelliklerinden biri de aktif fay hatları üzerinde bulunması.

SİMAV FAYI NEDİR?

Simav Fayı, Batı Anadolu’daki aktif fay hatlarından biridir. Ege Bölgesi’nde sıkça görülen doğrultu atımlı ve normal faylanma hareketleri, bu hattın deprem üretme potansiyelini artırıyor.

2011 YILINDA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

2011 yılında Simav’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, bu fay hattının ne kadar etkin olduğunu bir kez daha göstermişti.

SİMAV FAYI HANGİ İLLERİ ETKİLİYOR?

Simav Fayı, yalnızca Kütahya için değil, çevre iller açısından da risk taşıyor. Fay hattının etkilediği bölgeler arasında:

Kütahya (özellikle Simav, Gediz ve çevre ilçeler), Balıkesir (Dursunbey, Sındırgı gibi ilçeler), Bursa’nın güneyi, Manisa’nın kuzeyi yer alıyor.

Fay hattının aktif olması, bu illerde zaman zaman hissedilen depremlere neden oluyor.

