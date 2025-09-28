Simav fay hattı sorgulama: Simav nerede, nereye bağlı? Simav Fayı hangi illeri etkiliyor?
Kütahya’nın ilçelerinden biri olan Simav, Ege Bölgesi’nde yer alıyor ve coğrafi yapısı nedeniyle sık sık depremlerle gündeme geliyor. Özellikle Simav Fayı olarak bilinen fay hattı, bölgenin deprem riski açısından dikkatle takip edilmesini gerektiriyor. Simav'da meydana gelen depremler nedeniyle sarsıntı hisseden vatandaşlar ise Simav Fayı'nın hangi illeri etkilediğini merak ediyor. Peki, Simav nerede, nereye bağlı? Simav Fayı hangi illeri etkiliyor? İşte ayrıntılar…
Simav fay hattı sorgulama, Kütahya ve çevre illerinde yaşayan birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Simav, Kütahya iline bağlı bir ilçe olup Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde konumlanıyor. Batısında Balıkesir, güneyinde Manisa, kuzeyinde Bursa illeriyle komşu olan Simav, hem doğal güzellikleri hem de termal kaynaklarıyla biliniyor. Ancak ilçenin dikkat çeken özelliklerinden biri de aktif fay hatları üzerinde bulunması.