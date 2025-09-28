Simav fay hattı sorgulama: Simav nerede, nereye bağlı? Simav Fayı hangi illeri etkiliyor?

Simav fay hattı sorgulama, Kütahya ve çevre illerinde yaşayan birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Simav, Kütahya iline bağlı bir ilçe olup Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde konumlanıyor. Batısında Balıkesir, güneyinde Manisa, kuzeyinde Bursa illeriyle komşu olan Simav, hem doğal güzellikleri hem de termal kaynaklarıyla biliniyor. Ancak ilçenin dikkat çeken özelliklerinden biri de aktif fay hatları üzerinde bulunması.