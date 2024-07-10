Simav’da kestane dal kanseri ile biyolojik mücadele

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Aksaz Orman İşletme Şefliğinde bulunan kestane ağaçlarına zarar veren kestane dal kanseri ile biyolojik mücadele çerçevesinde, kestane ağaçlarından alınan kanserli doku numuneleri Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarına gönderilerek bu kanserli hücrelere uygun Hipovirulent (faydalı virüs) macunlar üretildi.