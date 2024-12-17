Simay’dan geriye bu fotoğraf kaldı: 5 yaşındaki çocuğa gözyaşlarıyla veda

Bartın’da dengesini kaybederak düştüğü derede yaşamını yitiren 5 yaşındkai Simay Bora, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kızını yitiren acılı baba Dursun Bora, çalışma yapılan su giderinin bulunduğu deliğin üzerinin kapatılmamasına tepki gösterip, “Evladım gitti, içim parçalanıyor.” dedi.

Simay’dan geriye bu fotoğraf kaldı: 5 yaşındaki çocuğa gözyaşlarıyla veda - 1

Bartın’da derede ölü bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

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Simay’dan geriye bu fotoğraf kaldı: 5 yaşındaki çocuğa gözyaşlarıyla veda - 2

Kumluca beldesi Zafer köyünde oyun oynarken dere ıslah çalışması yapılan duvarın altındaki su giderinden taş attığı sırada kayarak düştüğü ileri sürülen derede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Simay Bora’nın cenazesi, yakınlarınca Bartın Devlet Hastanesi’nden alındı.

Cenazesi köydeki evine getirilen küçük kız için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Simay’dan geriye bu fotoğraf kaldı: 5 yaşındaki çocuğa gözyaşlarıyla veda - 3

Daha sonra Merkez Camisi’ne götürülen Bora’nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Üçsaray köyündeki aile kabristanında defnedildi.

Cenaze törenine, küçük kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Simay’dan geriye bu fotoğraf kaldı: 5 yaşındaki çocuğa gözyaşlarıyla veda - 4

“EVLADIM GİTTİ, İÇİM PARÇALANIYOR” 

Baba Dursun Bora, gazetecilere, kızının arkadaşlarıyla dere kenarında oynarken su giderinin bulunduğu delikten dereye taş attıkları sırada ayağının kayması sonucu suya düştüğünü söyledi.

Olayı kızının arkadaşlarının kendilerine haber vermesiyle öğrendiklerini belirten Bora, “İş yerinden koşarak geldim. Dere boyunca çocuğumu aradım bir şey göremedim. Köyümüzdeki insanlar da aradı. Bir süre sonra çocuğumu yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde hareketsiz halde yatarken görmüşler.” dedi.

Bora, su giderinin bulunduğu deliğin üzerinin kapatılmamasına tepki göstererek, “Yaz aylarında da çocuklar bu delikten kayarak dereye giriyorlar. Evladım gitti, içim parçalanıyor. Bir gün önce 2 yaşında olan çocuğumun doğum gününü kutlamıştık. O akşam Simay bana 'Baba benim doğum günümü de kutlayacak mısın?’ diye sordu. Ben de ‘Sana da pasta alırız.’ dedim. Geldi çocuk boynuma sarıldı. Ben şimdi nasıl dayanayım?” diye konuştu.
Simay’dan geriye bu fotoğraf kaldı: 5 yaşındaki çocuğa gözyaşlarıyla veda - 5

SİMAY’DAN GERİYE BU FOTOĞRAF KALDI

Dere yatağında boğularak yaşamını yitiren Simay Bora’nın küçük kardeşi Sinem’in üçüncü doğum günü için baba Dursun Bora’nın sosyal medya hesabından, “Canım kızım ve babasının doğum günü kutlu olsun. Canım kızlarım benim iyi ki doğdun Sinem” notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.

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