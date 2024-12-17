Simay’dan geriye bu fotoğraf kaldı: 5 yaşındaki çocuğa gözyaşlarıyla veda

“EVLADIM GİTTİ, İÇİM PARÇALANIYOR”

Baba Dursun Bora, gazetecilere, kızının arkadaşlarıyla dere kenarında oynarken su giderinin bulunduğu delikten dereye taş attıkları sırada ayağının kayması sonucu suya düştüğünü söyledi.

Olayı kızının arkadaşlarının kendilerine haber vermesiyle öğrendiklerini belirten Bora, “İş yerinden koşarak geldim. Dere boyunca çocuğumu aradım bir şey göremedim. Köyümüzdeki insanlar da aradı. Bir süre sonra çocuğumu yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde hareketsiz halde yatarken görmüşler.” dedi.

Bora, su giderinin bulunduğu deliğin üzerinin kapatılmamasına tepki göstererek, “Yaz aylarında da çocuklar bu delikten kayarak dereye giriyorlar. Evladım gitti, içim parçalanıyor. Bir gün önce 2 yaşında olan çocuğumun doğum gününü kutlamıştık. O akşam Simay bana 'Baba benim doğum günümü de kutlayacak mısın?’ diye sordu. Ben de ‘Sana da pasta alırız.’ dedim. Geldi çocuk boynuma sarıldı. Ben şimdi nasıl dayanayım?” diye konuştu.