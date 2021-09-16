Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Yazın sıcak havalar nedeniyle daha da ağırlaşan koku, mahalleliyi pencere açamaz hale getirdi.