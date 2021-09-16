Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor

DHA 16.09.2021 - 17:18
Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Yazın sıcak havalar nedeniyle daha da ağırlaşan koku, mahalleliyi pencere açamaz hale getirdi.
Eskiden derede balık tutulduğunu ve temiz kum üretildiğini söyleyen Tuncay, fabrikaların kurulmasıyla bunun son bulduğunu anlattı. Etrafında peyzaj çalışmaları yapıldıktan sonra Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi olabileceğine inandıklarını da ekledi.
Bölgeden göçün yaygın olarak devam ettiğini aktaran Tuncay, ''Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip bakıldığında kanser vakalarının, en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir'' dedi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de çevreyi kirleten işletmelere yönelik il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.