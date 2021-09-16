Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor

Trakya'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor. Endüstriyel atıkların yol açtığı kirlilik nedeniyle bölge halkının göç ettiğini belirten Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, "Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip, bakıldığında kanser vakalarının en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir" dedi.

DHA 16.09.2021 - 17:18

Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor - 1

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Yazın sıcak havalar nedeniyle daha da ağırlaşan koku, mahalleliyi pencere açamaz hale getirdi. 

Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor - 2

''ARTIK DEREMİZİN TEMİZ VE ESKİSİ GİBİ AKMASINI İSTİYORUZ''

Ergene Kent Konseyi Başkanı Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah ve ağır kokular yayarak aktığını hatırlatarak, ''Atık su, çevresel atık projeleri var ancak bu projeler daha gerçekleşmiş değil. Artık deremizin temiz ve eskisi gibi akmasını istiyoruz'' diye konuştu.
Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor - 3

''ÇORLU DA PORSUK GİBİ OLABİLİR''

Eskiden derede balık tutulduğunu ve temiz kum üretildiğini söyleyen Tuncay, fabrikaların kurulmasıyla bunun son bulduğunu anlattı. Etrafında peyzaj çalışmaları yapıldıktan sonra Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi olabileceğine inandıklarını da ekledi.

Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor - 4

Bölgeden göçün yaygın olarak devam ettiğini aktaran Tuncay, ''Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip bakıldığında kanser vakalarının, en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir'' dedi.

Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor - 5
Bölgedeki evlerin rayiç bedelinden daha ucuza satıldığını söyleyen Tuncay, bu bölgenin gelişen ve büyüyen bir Ergene olduğunu hissettirmek istediklerini aktardı.
Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor - 6

5 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA 

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de çevreyi kirleten işletmelere yönelik il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Simsiyah akan Çorlu Deresi'nden korkanlar göçüyor - 7
Ekipler, son bir ay içinde 164 işletmeyi denetledi. Çevreyi kirlettiği tespit edilen 35 işletmeye 5 milyon 500 bin lira ceza kesildi.

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