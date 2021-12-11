Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza

Tuncay, "Çorlu Deresi yaz mevsiminde de siyah akıyor, kış mevsiminde de siyah akıyor. Ne kokusu ne rengi değişti. Maalesef bölgemizin çözülemeyen sorunu, vatandaşlarımızın da sağlık açısından hiç çözülemeyen bir derdi. Yetkililerimizden bir an önce Ergene de derin deşarj daha kullanılabilir daha gelişmiş bölgeye daha katkı yapılmasına dair bir isteğimiz var" diye konuştu.