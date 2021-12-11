Haberler - DHA 11.12.2021 - 11:36 | Son Güncelleme : 11.12.2021 - 12:15
Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor.
Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya da neden oluyor. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah akmasıyla çevreye yaydığı ağır kokudan dolayı şehirsel göçün arttığını söyledi.
Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza (Video)
Tuncay, "Çorlu Deresi yaz mevsiminde de siyah akıyor, kış mevsiminde de siyah akıyor. Ne kokusu ne rengi değişti. Maalesef bölgemizin çözülemeyen sorunu, vatandaşlarımızın da sağlık açısından hiç çözülemeyen bir derdi. Yetkililerimizden bir an önce Ergene de derin deşarj daha kullanılabilir daha gelişmiş bölgeye daha katkı yapılmasına dair bir isteğimiz var" diye konuştu.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri de artan şikayetler ve çevre kirliliği nedeniyle denetimlerini yıl boyunca sürdürdü.
Ekipler, yılbaşından bu yana tesisler üzerinde hava, atık su, toprak, atık diğer unsurlar olmak üzere denetimlerde bulundu. Bu denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 bin 58 tesise yönelik 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı.