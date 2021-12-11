Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza

Trakya'ya kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor. Endüstriyel atıkların yol açtığı kirlilik nedeniyle bölge halkının göç ettiğini belirten Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, "Burada vatandaşlarımızın kendi mülki değerleri maalesef değer kaybetmekte. Şehirsel yaşama göç artmış vaziyette" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 bin 58 tesise 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı.

Haberler - DHA 11.12.2021 - 11:36 | Son Güncelleme : 11.12.2021 - 12:15

Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 1

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor.

Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya da neden oluyor. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah akmasıyla çevreye yaydığı ağır kokudan dolayı şehirsel göçün arttığını söyledi.

Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza (Video)

Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 2

Tuncay, "Çorlu Deresi yaz mevsiminde de siyah akıyor, kış mevsiminde de siyah akıyor. Ne kokusu ne rengi değişti. Maalesef bölgemizin çözülemeyen sorunu, vatandaşlarımızın da sağlık açısından hiç çözülemeyen bir derdi. Yetkililerimizden bir an önce Ergene de derin deşarj daha kullanılabilir daha gelişmiş bölgeye daha katkı yapılmasına dair bir isteğimiz var" diye konuştu.

Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 3

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri de artan şikayetler ve çevre kirliliği nedeniyle denetimlerini yıl boyunca sürdürdü.

Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 4

Ekipler, yılbaşından bu yana tesisler üzerinde hava, atık su, toprak, atık diğer unsurlar olmak üzere denetimlerde bulundu. Bu denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 bin 58 tesise yönelik 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı.

Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 5
Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 6
Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 7
Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 8
Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 9
Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 10
Simsiyah akan Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza - 11

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