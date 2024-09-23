Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor

Eray Özyağcı'nın yerde bulunan Sinan Ateş'e doğru ateş etmeye devam ettiği ve neticesinde yerde toz kalkmasının net bir şekilde görüldüğü ifade edildi. Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in bu sırada araçların arkasına doğru koştuğu, Eray Özyağcı'nın Selman Bozkurt'u da yaraladığı kaydedildi. Daha sonra Ahmet Keçik'in, yerde yatan Sinan Ateş’in belindeki silahı alıp, olay yerinden kaçarak uzaklaşan Eray Özyağcı'ya doğru ateş ettiği ifade edildi.