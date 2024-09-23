Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor
Eski Ülkü Ocakları Başkanı, akademisyen Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Ateş'in sadece tetikçi Eray Özyağci tarafından vurulduğu tespiti yer aldı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de Ankara'da cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün analiz raporu ortaya çıktı.
Adli bilişim uzmanı tarafından hazırlanarak Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren 21 sayfalık raporda saldırı anına ilişkin analiz yer aldı.