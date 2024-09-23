Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor

Eski Ülkü Ocakları Başkanı, akademisyen Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Ateş'in sadece tetikçi Eray Özyağci tarafından vurulduğu tespiti yer aldı.

Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor - 1

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de Ankara'da cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün analiz raporu ortaya çıktı.

Adli bilişim uzmanı tarafından hazırlanarak Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren 21 sayfalık raporda saldırı anına ilişkin analiz yer aldı.

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Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor - 2

Raporda, tutuklu sanık tetikçi Eray Özyağcı’nın kaldırım kenarında saat 13.00'ten itibaren yaklaşık 35 dakika ayakta beklediği ve genel olarak telefonuyla ilgilendiği ve etrafı gözetlediği belirtildi. Saat 13.34’te Eray Özyağcı'nın, solunda Selman Bozkurt, sağ tarafında Ahmet Keçik ile birlikte yürüdüğü sırada Sinan Ateş'e iki eliyle tabancayı tutarak ateş etmeye başladığı ve akabinde Ateş’in dizlerinin üzerine düştüğü belirtildi.

Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor - 3

Eray Özyağcı'nın yerde bulunan Sinan Ateş'e doğru ateş etmeye devam ettiği ve neticesinde yerde toz kalkmasının net bir şekilde görüldüğü ifade edildi. Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in bu sırada araçların arkasına doğru koştuğu, Eray Özyağcı'nın Selman Bozkurt'u da yaraladığı kaydedildi. Daha sonra Ahmet Keçik'in, yerde yatan Sinan Ateş’in belindeki silahı alıp, olay yerinden kaçarak uzaklaşan Eray Özyağcı'ya doğru ateş ettiği ifade edildi.

Sinan Ateş cinayetinde yeni rapor - 4

13.42 sıralarında yerde yatan Sinan Ateş ve Selman Bozkurt'a çevredeki vatandaşların yardımıyla 112 ekiplerinin gelmesiyle ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi. Raporda, "Eray Özyağcı'nın, Sinan Ateş'e defaten ateş ettiği ve Eray Özyağcı dışında Sinan Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir" denildi.

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