Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın dün görülen duruşmasında Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren Mertcan Kılıç isimli kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kılıç, sevk edildiği mahkemede yaralama suçundan tutuklandı.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin karar duruşması dün görüldü.Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç’a yumruklu saldırıda bulundu.