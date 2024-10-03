Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın dün görülen duruşmasında Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren Mertcan Kılıç isimli kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kılıç, sevk edildiği mahkemede yaralama suçundan tutuklandı.

Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı - 1

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin karar duruşması dün görüldü.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç’a yumruklu saldırıda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı - 2

Kılıç, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, saldırıda yaralanan Selma Ateş Kazanç’a, sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayın ardından Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş fenalaştı.

Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı - 3

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sağlık ekiplerinin yanına gelerek, Selma Ateş Kazanç ve Saniye Ateş’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayşe Ateş, yaşananlara tepki göstererek, “Sinan Ateş’i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?” ifadesini kullandı.

Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı - 4

Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili şunları söyledi:

“Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum.”

Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini dile getirdi.

Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı - 5

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sinan Ateş’in ablasına saldıran Mertcan Kılıç gözaltı işlemi sonrası mahkemeye çıkarıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıç’ın çıkarıldığı mahkemede basit yaralama suçundan tutuklandığını bildirdi.
Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı - 6

Başsavcılık, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.

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