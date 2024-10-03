Sinan Ateş’in ablasına saldırı: Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili şunları söyledi:

“Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum.”

Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini dile getirdi.