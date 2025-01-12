Sınavlara girmeyip maça gitti 53 yıldır bu işi yapıyor: Baba mesleğinin bir ildeki son temsilcisi

"İNSANLAR ARTIK BAKIR ÜRÜNLERİ DAHA AZ TERCİH EDİYOR"

Ailede bu mesleği sürdüren 4’üncü kuşak olduğunu vurgulayan Develi, "5'inci kuşak olarak da oğlumu yetiştirdim fakat o şu anda biraz rahatsız olduğu için çalışmıyor. İnsanlar soruyor, ‘Sana bir şey olsa ne olacak? Bakırlarımızı kim kalaylayacak?’ diye. İş başa düşerse sabahtan akşama kadar usta yetiştiririz. Birkaç yıl önce Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, kalaycı çırakları yetiştirmemiz için halk eğitim merkezleriyle görüşerek bir kurs programı hazırladı fakat tam o anda koronavirüs pandemisi başladı ve devamını getiremedik.