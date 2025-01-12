Sınavlara girmeyip maça gitti 53 yıldır bu işi yapıyor: Baba mesleğinin bir ildeki son temsilcisi
Adana’da ortaokul öğrencisiyken sınavlar yerine futbol maçına gidince babasının yanına çırak olarak alıp, meslek sahibi yaptığı kentin son kalaycılarından Hulusi Develi (67), yetiştirecek çırak bulamadıklarını söyledi. Liseyi dışarıdan bitirip, üniversiteyi de açık öğretimden işletme bölümünü tamamlayarak 53 yaşında mezun olan Develi, teknolojinin gelişmesi ve alüminyum ürünlerin artması nedeniyle bakır ürünlerin daha az tercih edildiğini belirterek, “Acilen usta yetiştirmemiz gerekiyor. Meslek yok olacak" dedi.
Bir dönem babadan oğula geçen kalaycılık, teknolojinin gelişmesiyle, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Mesleğini babasından öğrenen Adanalı Hulusi Develi de (67) kentte kalan son iki kalaycıdan biri olarak çalışmalarını Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde tarihi Büyüksaat'in arka tarafında yer alan Kazancılar Çarşısı'ndaki 15 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.