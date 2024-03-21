Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye başkanı kimdir? Sincan Belediye başkan adayları
Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye Başkanı kimdir? Sincan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Sincan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Sincan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Sincan yerel seçim sonuçları..
SİNCAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Sincan Belediyesini 194.879 alınan oy ve %67.60 oy oranı ile AK Parti adayı Murat Ercan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %67.60
- İyi Parti %26.13
- Saadet Partisi %2.21
- BBP %1.84
- DSP %0.84
- DP %0.40
- Diğer %0.98