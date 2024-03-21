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Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye başkanı kimdir? Sincan Belediye başkan adayları

Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye Başkanı kimdir? Sincan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Sincan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Sincan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Sincan yerel seçim sonuçları..

Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye başkanı kimdir? Sincan Belediye başkan adayları - 1

SİNCAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Sincan Belediyesini 194.879 alınan oy ve %67.60 oy oranı ile AK Parti adayı Murat Ercan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %67.60
  • İyi Parti %26.13
  • Saadet Partisi %2.21
  • BBP %1.84
  • DSP %0.84
  • DP %0.40
  • Diğer %0.98

TÜRKİYE HABERLERİ

Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye başkanı kimdir? Sincan Belediye başkan adayları - 2

SİNCAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sincan Belediyesi Başkan Murat Ercan Kimdir?


Murat Ercan 1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla yurdun çeşitli şehirlerinde devam ettikten sonra 1991 yılında Keçiören Lisesinden mezun oldu.

Sırası ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bu alanda doktora çalışmaları devam etmektedir.

AK Parti Teşkilatlarında, mahalle, ilçe ve il düzeyinde farklı görevler üstlendi. 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ardından 10 Kasım 2017’de Sincan Belediye Başkanlığı görevine geldi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sincan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Murat ERCAN İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye başkanı kimdir? Sincan Belediye başkan adayları - 3

SİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MELİH GÜNER
  • MEHMET ALİ GÜRKAYNAK
  • MURAT ERCAN
  • FATİH KOCA
  • ALİ OSMAN GÜRKAN
  • ZİYA KİRZUK
  • ONUR KILIÇ
  • İSMAİL DAYI
  • NEVROZ BULAK
  • HÜSEYİN ÖZTÜRK
  • CANER GÖKÇE
  • GÜLAY BOZGUN
  • MUZAFFER ADEMİ
  • DURAK YILDIRIM
  • VEYSEL ALKAN
  • METİN GÜL
  • UBEYDULLAH ÇAKIR
  • HARUN GÜLMEZ
  • AHMET ATEŞ
  • EMİN ŞAKAR
  • YAKUP ENGİN
  • ÖZTÜRK KORKMAZ
  • PERİHAN KARAGÖLLÜ
Sincan Belediyesi hangi partide? Sincan Belediye başkanı kimdir? Sincan Belediye başkan adayları - 4

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