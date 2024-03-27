Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye başkanı kimdir? Sındırgı Belediye başkan adayları
Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye Başkanı kimdir? Sındırgı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Sındırgı Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Sındırgı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Sındırgı yerel seçim sonuçları..
SINDIRGI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Sındırgı Belediyesini, 12.746 alınan oy ve %50.30 oy oranı ile AK Parti adayı Ekrem Yavaş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%50.30
- CHP%45.37
- BBP%1.48
- DP%1.09
- Saadet Partisi%0.84
- Vatan Partisi%0.62