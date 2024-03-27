Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye başkanı kimdir? Sındırgı Belediye başkan adayları

SINDIRGI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sındırgı Belediyesi Başkanı Ekrem Yavaş Kimdir?

1970 yılında Sındırgı’da doğdu İlk orta ve Lise tahsilini Sındırgı’da yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya bölümü bitirdi.

Diyarbakır Anadolu Lisesi, Sındırgı Düğüncüler İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okullarında Coğrafya Öğretmenliği yaptı.

2004-2009 yıllarında Sındırgı Belediye Başkanlığı, 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti’den 7. Sıra Balıkesir Milletvekili Adayı oldu.



Aynı Zamanda İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi kurucusu, Sendikacılık, İzcilik, Halıcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi faaliyetleri yanı sıra Yağcıbedir Halıları konusunda çalışmalarını devam ettiren Ekrem YAVAŞ 2014 yılından bu yana Sındırgı Belediye Başkanıdır.

Ekrem Yavaş evli ve 3 çocuk babasıdır.