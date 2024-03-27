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Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye başkanı kimdir? Sındırgı Belediye başkan adayları

Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye Başkanı kimdir? Sındırgı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Sındırgı Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Sındırgı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Sındırgı yerel seçim sonuçları..

Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye başkanı kimdir? Sındırgı Belediye başkan adayları - 1

SINDIRGI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Sındırgı Belediyesini, 12.746 alınan oy ve %50.30 oy oranı ile AK Parti adayı Ekrem Yavaş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%50.30
  • CHP%45.37
  • BBP%1.48
  • DP%1.09
  • Saadet Partisi%0.84
  • Vatan Partisi%0.62

TÜRKİYE HABERLERİ

Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye başkanı kimdir? Sındırgı Belediye başkan adayları - 2

SINDIRGI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sındırgı Belediyesi Başkanı Ekrem Yavaş Kimdir?

1970 yılında Sındırgı’da doğdu İlk orta ve Lise tahsilini Sındırgı’da yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya bölümü bitirdi.

Diyarbakır Anadolu Lisesi, Sındırgı Düğüncüler İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okullarında Coğrafya Öğretmenliği yaptı.

2004-2009 yıllarında Sındırgı Belediye Başkanlığı, 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti’den 7. Sıra Balıkesir Milletvekili Adayı oldu.

Aynı Zamanda İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi kurucusu, Sendikacılık, İzcilik, Halıcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi faaliyetleri yanı sıra Yağcıbedir Halıları konusunda çalışmalarını devam ettiren Ekrem YAVAŞ 2014 yılından bu yana Sındırgı Belediye Başkanıdır.

Ekrem Yavaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye başkanı kimdir? Sındırgı Belediye başkan adayları - 3

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • EKREM YAVAŞ
  • SERKAN SAK
  • ÇAĞLAR EMRAH TRUE
  • ŞENER CENGİZ
  • KASIM ASLAN
  • HAŞİM UFUK ÇİFTÇİ
  • MESUT SÜNER
  • CEVHER BAL
  • SELAHATTİN KÖSE
  • İBRAHİM ESEN
Sındırgı Belediyesi hangi partide? Sındırgı Belediye başkanı kimdir? Sındırgı Belediye başkan adayları - 4

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