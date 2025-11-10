Sındırgı "deprem fırtınası"nı yaşıyor: Yer altında 45 kilometrelik kırılma
10.11.2025 11:36
Son Güncelleme: 10.11.2025 12:34
AA
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 15 bin artçı gerçekleşti. İlçe, üç ayda Türkiye'nin yıllık deprem ortalamasının yüzde 60'ını yaşarken yer altında toplamda yaklaşık 45 kilometrelik bir kırılmanın meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sismik hareketlilik devam ediyor.
İlçe en son 05.48'de 4,5, 09.41'de de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
"İKİZ DEPREM"
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Sındırgı ilçesindeki deprem hareketliliğini değerlendirdi.
10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen, her biri 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını belirten Özmen, "Bir bölgede art arda benzer büyüklükte depremler kısa zaman aralığında meydana gelince bunları 'deprem fırtınası' olarak adlandırıyoruz. Sındırgı'daki bu iki büyük depremi ise aynı zamanda 'ikiz deprem' olarak nitelendirmek gerekir." diye konuştu.
"ORTALAMANIN YÜZDE 60'INA YAKINI GERÇEKLEŞTİ"
Bu kadar kısa sürede bu büyüklükte depremlerin yaşanmasının Türkiye'de oldukça nadir görülen bir durum olduğunun altını çizen Özmen, şunları kaydetti:
"Yapılan incelemelerde, bölgede hem tektonik hareketlere hem de magma sokulumlarına bağlı bir gerilim artışı tespit edildi. Bu nedenle hibrit özellikler gösteren bir deprem süreci yaşandığı değerlendiriliyor."
Bölgede yalnızca üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldiğinin altını çizen Özmen, "Türkiye'nin genel deprem aktivitesine baktığımızda yılda ortalama 25 bin deprem kaydediliyor. Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakını gerçekleşti." dedi.
30 KİLOMETRELİK KIRILMA GERÇEKLEŞTİ
Özmen, 6,1 büyüklüğündeki depremlerde yüzeyde belirgin bir kırık izi görülmemekle birlikte, yerin altında ilk depremde yaklaşık 15 kilometre, ikinci depremde de benzer uzunlukta olmak üzere toplamda yaklaşık 30 kilometrelik bir kırılmanın meydana geldiğini, bu süreçte yer yer 5-10 santimetrelik çökmelerin de oluşmuş olabileceğine dikkati çekti.
"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELEBİLİR"
Sındırgı'daki depremlerin "Simav Fay Zonu" üzerinde meydana geldiğini, bölgenin tarihsel olarak yüksek deprem riski taşıdığını aktaran Özmen, Simav Fayı'nın 7 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.