Sındırgı Fayı deprem üretmeye başladı
12.11.2025 10:33
DHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası sürerken uzmanlar, Sındırgı Fayı'nın da deprem üretmeye başladığını açıkladı.
Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından ilçede artçı depremler de sürüyor.
Artçılar nedeniyle ilçe sakinlerinde tedirginlik sürüyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede sıra dışı bir durum yaşandığını belirtti.
Prof. Dr. Sözbilir, "Sistemin içindeki fayların varlığı, bölgenin jeotermal sistem yapısındaki aktiviteyi artırıyor. 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra binlerce artçı şok yaşandı. 27 Ekim'de 2'nci bir ana şok yine 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremler birbirini tetikleyecek şekilde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"10 AYDA OLMASI GEREKEN AKTİVİTE 3 AYDA OLDU"
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı Fayı'nın güneyinde ölü faylar sınıfında yer alan fayların deprem üretmeye başladığını gösterdiğini dile getirdi.
"Bölgedeki deprem aktivitesi 18 bini aşmış durumda. Normalde Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken aktivite Sındırgı'da 3 ayda oldu." diye konuşan Sözbilir, ciddi bir deprem aktivitesi olduğunu dile getirdi.
Sözbilir şöyle devam etti:
"Bu aktivitenin sürmesi ayrıca 3 ve 4 büyüklüğünde depremlerin çok fazla olması jeotermal sistemin varlığıyla açıklanabiliyor. Bu dünyada da böyledir. 'Deprem fırtınası', 'deprem serisi', 'deprem dizisi' gibi çok farklı isimleri var."
"ESKİDEN ÇOK AZ BİR AKTİVİTESİ VARDI"
Depremlerin takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "En batıda Gelenbe Fayı var. Burada depremler de sınırlanmış durumda; bariyer görevi görüyor. Bu fay, depremi üzerine alıp kuzeye ve güneye de yansıtabilir." dedi.
Güneydoğuya doğru faylar ve depremlerin de devam ettiğinin altını çizen Sözbilir, "Deprem aktivitesi bu bölgede ilerleyip sürebilir. Sık aralıklarla bölgede deprem oluyor. Sındırgı Fayı'nın kuzeyindeki depremler, bu fayla alakalı. Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı. Birden fazla fay aktiviteye katıldığı için deprem fırtınası birkaç ay sürebilir." diye konuştu.