Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Uzmanlar bu depremlerin bir süre daha devam edeceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki depremlerin Marmara'daki fayları tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı.

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 1

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Eylül gecesi meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından irili ufaklı artçı depremler olmaya devam ediyor.

Uzmanlar bölgedeki artçı sarsıntıların bir süre daha süreceğine dikkat çekiyor.

O isimlerden biri Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal.

Pampal, Sındırgı'da sıcak su ve buhar faaliyetlerinin deprem fırtınasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Pampal, bölgedeki depremlerin Marmara'daki aktif faylara etkisine yönelik bir soruyu da yanıtladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 2

"DEPREM SİMAV FAY ZONU'NDA OLDU"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Bu bölgenin Akhisar-Bigadiç-Sındırgı üçgeni içinde yer aldığını belirten Pampal, "Fay sistemi doğuya doğru Simav ve Afyon'a kadar uzanıyor ve oldukça aktif bir fay zonu." değerlendirmesini yaptı.

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 3

"BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK YENİ DEĞİL"

Buradaki fayların 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeli olduğunu kaydeden Pampal, "Bu bölgedeki hareketlilik birkaç ayla sınırlı değil. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden bu yana bölge hareketli." diye konuştu.

Pampal, "Ege Denizi'nde bu yılın başında yaşanan deprem fırtınalarının benzeri, şimdi karada Sındırgı civarında yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 4

"BURASI JEOTERMAL BAKIMDAN ZENGİN"

Batı Anadolu'nun kabuk yapısının ince olduğuna dikkat çeken Pampal, depremlerin olduğu bölgenin jeotermal bakımdan zengin bir bölge olduğunu söyledi.

Pampal şöyle devam etti:

"- Bu suların sıcak olmasının nedeni ne? Aktif faylar. Fay yukarıdan gelen yağışla gelen suyu aşağı doğru bırakıyor. O yarıklardan aşağı iniyor sular.

- Aşağıda da magma yüzeye çok yakın, 15-20 kilometre. O magmanın sıcaklığıyla ısınıp, tekrar yüzeye çıkmak istiyor. O da zorluyor kabuğu.

- Magmanın (Yeraltında bulunan, ergimiş haldeki kayaçlar) zorlaması, bu sıcak su, sıcak buharların faaliyetleri, bu depremlerin sık olması, deprem fırtınalarının ortaya çıkmasında bir etken olarak karşımıza çıkıyor."

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 5

"MAGMA ODALARI KABUĞU ZORLUYOR"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bölgenin kabuk yapısı ile ilgili bir çalışma hazırladığını söyleyen Pampal, "Burada magma odalarının yukarı kabuğa doğru yükseldiği, zayıf yerleri zorladığı açık açık görünüyor." dedi.
Pampal şunları kaydetti:

"Bu da bize bu Ege Denizi'nin içinde ve Sındırgı civarı başta olmak üzere Batı Anadolu'da meydana gelen depremlerin volkanik magmatik kökenli bir mekanizmayla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren bir ipucu. O nedenle bu türden depremler olmaya devam edecek."

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 6

"BÖLGE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DEPREM OLAN YERİ"

Batı Anadolu'nun Türkiye'nin en çok deprem olan yeri olduğunu belirten Süleyman Pampal, "Alp-Himalaya deprem kuşağının en tehlikeli bölgesi; Ege Denizi ve iki tarafı Türkiye ve Yunanistan. Ve bizim depremlerimiz Helen Yayı ve Kıbrıs Yayı'nın dışında meydana gelen ki bu Girit-Rodos hattında meydana gelen depremler, 60-70 kilometre derinlikte odak derinliği olan depremlerdir." ifadelerini kullandı.

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 7

BÖLGEDE BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Süleyman Pampal, Sındırgı ve çevresinde yıkıcı bir deprem beklenmediğini de söyledi.

Artçıların sayısının 15 bini bulabileceğini kaydeden Pampal, "Yalnızca Akhisar-Bigadiç arasındaki Gelenbe Fayı biraz daha yüksek büyüklükte deprem üretebilir." değerlendirmesini yaptı.

Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt - 8

SINDIRGI'DAKİ DEPREMLER MARMARA'YI TETİKLER Mİ?

Peki Sındırgı ve çevresindeki sismik hareketlilik Marmara Denizi'ndeki fayları etkiler mi?
Prof. Dr. Süleyman Pampal bu soruya da yanıt verdi.

Depremlerin İstanbul'daki fay hattıyla bağlantısı olmadığını belirten Pampal, "Sındırgı'daki depremler İstanbul'u etkilemez." dedi.

İstanbul'u etkileyecek fay hattının Marmara Denizi içindeki Orta Marmara Fayı olduğunu söyleyen Pampal, "O fay kırılmak için yeterli enerji biriktirmiş durumda; ama bu iki bölge arasında tetikleme etkisi olmaz." yorumunu yaptı.

Türkiye'de deprem tehlikesinden muaf tek bir santimetrekare olmadığını söyleyen Pampal, "Esas konuşmamız gereken konu, riskleri azaltmak. Depreme dayanıklı kentler kurmak, mevcut yapıları güçlendirmek ve kentsel dönüşümü hızlandırmak zorundayız." uyarısında bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER