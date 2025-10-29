Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt

"MAGMA ODALARI KABUĞU ZORLUYOR"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bölgenin kabuk yapısı ile ilgili bir çalışma hazırladığını söyleyen Pampal, "Burada magma odalarının yukarı kabuğa doğru yükseldiği, zayıf yerleri zorladığı açık açık görünüyor." dedi.

Pampal şunları kaydetti:

"Bu da bize bu Ege Denizi'nin içinde ve Sındırgı civarı başta olmak üzere Batı Anadolu'da meydana gelen depremlerin volkanik magmatik kökenli bir mekanizmayla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren bir ipucu. O nedenle bu türden depremler olmaya devam edecek."