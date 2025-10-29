Sındırgı'da artçı depremler sürüyor: "Marmara'daki faylar tetiklenir mi?" sorusuna yanıt
Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Uzmanlar bu depremlerin bir süre daha devam edeceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki depremlerin Marmara'daki fayları tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Eylül gecesi meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından irili ufaklı artçı depremler olmaya devam ediyor.
Uzmanlar bölgedeki artçı sarsıntıların bir süre daha süreceğine dikkat çekiyor.
O isimlerden biri Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal.
Pampal, Sındırgı'da sıcak su ve buhar faaliyetlerinin deprem fırtınasında önemli bir etken olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Pampal, bölgedeki depremlerin Marmara'daki aktif faylara etkisine yönelik bir soruyu da yanıtladı.