Sındırgı'da artçı depremler sürüyor | Altı yeni fay hattı bulundu: Yeni tehlike Emendere Fay Zonu

"STRES BOŞALMASI SÖZ KONUSU"

Tüysüz, bu depremlerin en az birkaç hafta süreceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"- Daha da uzun süren bu tür deprem etkinlikleri var. Bunun da uzun sürmesi kuvvetle muhtemel.

- Burada depremin olması, orada bulunan bir fayın kırılması, o fayın çevredeki diğer fayları etkilemesiyle ortaya çıkan bir durum.

- Büyük olasılıkla 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 depremin arkasından dün akşam yaşanan deprem birbirini etkileyen iki olaydır.

- Bölgedeki daha küçük faylar da bu nedenle kırılıyorlar. Bu kırılma sonucu da sürekli depremler oluyor. Dolayısıyla bir stres boşalması olması söz konusu."