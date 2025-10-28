Sındırgı'da artçı depremler sürüyor | Altı yeni fay hattı bulundu: Yeni tehlike Emendere Fay Zonu
Sındırgı depreminin olduğu bölgede altı yeni fay hattı olduğu tespit edildi. Sahada yapılan çalışmaya katılan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, devam eden depremlerin bu fayları da tetiklediğini ifade etti. Sözbilir, "Şu an için panik yapacak bir durum yok." değerlendirmesini yaptı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede artçı sarsıntılar sürüyor.
Artçı depremlerin sayısı 100'ü geçti.
Şu ana kadar en yükseği 4,8 olan depremlerin derinliklerinin 4,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.