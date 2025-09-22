Sındırgı'da büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Burada olağan olmayan olaylar var"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1'lik depremin ardından 40 günde 10 binden fazla artçı deprem oldu. Bölgedeki artçıların sayısının bu kadar çok olmasının alışılageldik bir durum olmadığını söyleyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Daha büyük deprem olur mu?" sorusunu yanıtladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden bu yana sallanıyor.

Sındırgı'da gece 00.05'te 4,9 ardından saat 12.02'de 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

Gece yaşanan sarsıntı, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

Art arda yaşanan sarsıntılar, "Daha büyük deprem beklentisi var mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.

NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, merak edilen soruya dikkat çekici yanıtlar verdi.

"ALIŞILAGELDİK BİR DURUM DEĞİL"

10 Ağustos'dan bu yana bölgede 10 bin 50 civarında deprem olduğunu söyleyen Okan Tüysüz, bu sayının 6,1 büyüklüğündeki bir deprem için alışılageldik bir sayı olmadığını söyledi.

Artçı sarsıntıların dağılımlarının incelendiğinde, bu depremlerin önemli bir kısmının 6,1'lik ana şokun güneyinde kümelendiğini söyleyen Tüysüz, "Bu da alışılageldik bir durum değil." ifadesini kullandı.

"OLAĞAN OLMAYAN OLAYLAR VAR"

"Burada bilmediğimiz bazı olağan olmayan olaylar var." diyen Tüysüz, üç ihtimalden bahsetti.

"Özellikle Sındırgı'nın güneyinde bugünkü depremin de meydana geldiği alanda ya bizim yüzeyde görmediğimiz bir takım faylar var, ya burada jeotermal olarak sıcak suların bir hareketi var" diyen Tüysüz, "Ya da magma hareketleri var." şeklinde konuştu.

Bu durumun nedeninin anlaşılabilmesi için bölgenin ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini kaydeden Tüysüz, "Yüzeyden yapılan çalışmalarda burada aktif bir fay izlenemiyor. Yeraltı çalışmalarına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ VAR MI?"

Okan Tüysüz, NTV yayınında "Daha büyük deprem beklentisi var mı?" sorusunu da yanıtladı.

Bölgedeki artçıların 40 gündür sürdüğüne dikkat çeken Tüysüz, "Olasılıkla bunlar birkaç ay daha devam edecekler. Ancak bölgede büyük deprem yaratacak bir fay olsaydı, bu faylar yüzeye çıkar ve biz bunları belirlerdik." dedi.

Tüysüz, "Beklentimiz büyük bir deprem olmaksızın, bu sarsıntıların devam etmesidir. Burada 6,1'den daha büyük bir deprem ortaya çıkacağı kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

