Sındırgı'da büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Burada olağan olmayan olaylar var"
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1'lik depremin ardından 40 günde 10 binden fazla artçı deprem oldu. Bölgedeki artçıların sayısının bu kadar çok olmasının alışılageldik bir durum olmadığını söyleyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Daha büyük deprem olur mu?" sorusunu yanıtladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden bu yana sallanıyor.
Sındırgı'da gece 00.05'te 4,9 ardından saat 12.02'de 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.
Gece yaşanan sarsıntı, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde hissedildi.
Art arda yaşanan sarsıntılar, "Daha büyük deprem beklentisi var mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.
NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, merak edilen soruya dikkat çekici yanıtlar verdi.