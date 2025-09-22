Sındırgı'da büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Burada olağan olmayan olaylar var"

"ALIŞILAGELDİK BİR DURUM DEĞİL"

10 Ağustos'dan bu yana bölgede 10 bin 50 civarında deprem olduğunu söyleyen Okan Tüysüz, bu sayının 6,1 büyüklüğündeki bir deprem için alışılageldik bir sayı olmadığını söyledi.

Artçı sarsıntıların dağılımlarının incelendiğinde, bu depremlerin önemli bir kısmının 6,1'lik ana şokun güneyinde kümelendiğini söyleyen Tüysüz, "Bu da alışılageldik bir durum değil." ifadesini kullandı.