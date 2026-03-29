Sındırgı'da deprem fırtınası bitti ama stres başka faya kaydı. Uzmanından uyarı geldi

Ana şokların ardından bölgedeki artçı şokların aylarca devam ettiğini hatırlatan Sözbilir, “10 Ağustos'tan bu yana bölgede 26 bin deprem meydana geldi. Bilim ekibimizle depremlerin yaşandığı fayların stres analizini yapmak için arazide jeolojik gözlemler, jeodezik ve jeofizik alanında çalışma yürüttük.” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çalışmalarda 3 farklı sonuç elde ettik. Dağlık bölgede, ovadan dağa doğru devam eden Emendere Fay Zonu boyunca birbirini tetikleyecek şekilde gelişen 5 fay parçası saptadık.​​​​​​​ Bu fayların depremlere kaynaklık ettiği ortaya çıktı. İkinci önemli sonucumuz dağlık kesimde yaklaşık 20 santimetrelik bir çökme meydana geldiği ortaya çıktı. Üçüncü olarak buradaki stres boşalımının hem kuzeybatıda hem de güneydoğuda yeni fayların tetiklenme olasılığını arttırdığını belirledik. Bir diğer önemli sonuç da Demirci ve Gördes tarafına doğru depremlerin kaydığını, oraya doğru göç ettiğini ortaya çıkardık."