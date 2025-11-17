Sındırgı'da konteynerler hazır: Geçici Yaşam Merkezi'nin kurulumu tamamlandı
17.11.2025 22:51
Son Güncelleme: 17.11.2025 22:53
AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evleri zarar gören depremzdeler için Geçici Yaşam Merkezi'nin kurulumu tamamlandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmeye başlandı.
Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 dönümlük alana kurulan 40 konteyner vatandaşların kullanımına açıldı.
Kırsal mahallelerde ise konteyner ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.
İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumu tamamlandı, iş yerleri hasar gören esnaf için de konteyner dağıtımları sürüyor.
Geçici yaşam merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İlçede deprem fırtınası sürerken, aynı zamanda ağır hasarlı binalar için başlatılan yıkım işlemleri devam ediyor.
AFAD koordinesinde yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
Öte yandan hasar gören yüksek katlı binaların, risk oluşturan bölümler için traşlaşma ve kat düşürme çalışması başlatıldı.