Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da ilk aramada üzerinde bir suç unsuru bulunmayan N.G.'nin daha sonra çekilen röntgeninde sindirim sisteminde eroin taşıdığı belirlendi.

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen N.G.'nin hareketlerinden şüphelenince üst araması yaptı.

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Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı - 2

Üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmayınca N.G., sindirim sistemi kontrolü için hastaneye götürüldü.

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı - 3

Çekilen röntgende, N.G.'nin sindirim sisteminde kapsül halinde 800 gram eroin olduğu tespit edildi.

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı - 4

Ardından eroin vücuttan çıkarıldı.

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı - 5

Daha sonra N.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı - 6

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı

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