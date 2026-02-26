Sinekliği parçalayıp evden çıkmıştı. Yedi gün önce kaybolan gençten ilk iz
26.02.2026 09:12
Hatay'da yedi gün önce kaybolan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Uğur Çalışkan'dan ilk ize ulaşıldı.
Hatay'da kaybolan Uğur Çalışkan isimli gence ait eşyalar, bir arazide bulundu.
SİNEKLİĞİ PARÇALAYIP EVDEN ÇIKTI
Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Çalışkan'a üç yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konmuştu.
Psikolojik rahatsızlığını atlatmak için ilaç kullanan Çalışkan, yedi gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak evden ayrılmış ve sırra kadem basmıştı.
EŞYALARI ARAZİDE BULUNDU
Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları yedinci gününde devam ediyor.
Kardeşinden gelecek umutlu haberi bekleyen Tarık Çalışkan, Uğur'a ait eşyaları arazide bulduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.
EŞYALAR KATLANMIŞ HALDEYDİ
Kaybolan kardeşini ararken ona ait eşyalardan başka ize rastlamadıklarını ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, "Ona ait tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından bulundu. AFAD, jandarma, ve kendi akrabalarımızla arama çalışmaları devam ediyor." dedi.