Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: Telaşla koştuğu anlar ortaya çıktı

Adalet istediklerini belirten Çiçek, 2 sanığın arkadaş olduğunu ileri sürerek, "Ben sanıkların arkadaşlıkları olduğunu öğrendim. Kızım Cem A.'nın evinden 21.36'da kaçtıktan sonra Burak Kaya ile otoyolda denk gelmesi zaten şüphe uyandırıyor. Kızım darbedilmiş, üzeri kanlı, ağzında ve burnunda yaralar var. Ayrıca vücudunda bazı morluklar var. Bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, dışarıda geziyor. Adalet istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" diye konuştu.