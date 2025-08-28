Sınıflar belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimiyle ilkokul öğretmenleri belli oluyor

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi en çok merak edilen konular arasında sınıf listeleri yer alıyor. İlkokula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula geçecek 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmenleri kura çekimiyle belli olacak. Özellikle ilkokula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula adım atan 5. sınıf öğrencileri için kura çekimi süreci aileler tarafından yakından takip ediliyor. 1. sınıf, 5. sınıf ve sınıf öğretmenlerinin ne zaman belli olacağı ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura çekimi duyurusunun ardından belli olacak. Peki, sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da sınıf listelerini okulların açılmasına kısa bir süre kala duyuracak. Öğrencilerin hangi sınıfta, hangi öğretmenle eğitim alacağı bilgisi, genellikle okulların açılışından yaklaşık bir hafta önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılıyor.

SINIF KURA ÇEKİMİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Okul yönetimleri tarafından yapılan yerleştirmeler sonrasında veliler, çocuklarının sınıf bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.

1. SINIF VE 5. SINIF KURA ÇEKİMİ NASIL OLUYOR?

1. sınıf yani ilk kez okula başlayacak öğrenciler için kura çekimi, sınıflar arası dengeli dağılımın sağlanması amacıyla yapılıyor. Böylece öğretmenlere eşit sayıda öğrenci düşüyor ve sınıflar arasında adalet gözetiliyor.

5. sınıf kura çekimi yani ortaokula geçişte ise öğrencilerin yeni derslere ve öğretmen kadrosuna dengeli bir şekilde dağıtılması için kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Bu kuralar, ilçe milli eğitim müdürlükleri gözetiminde, okullarda şeffaf bir şekilde yapılıyor. Veliler isterlerse kura gününde okullarda hazır bulunabiliyor.

