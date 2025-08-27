Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi için gözler MEB'de

1. SINIF VE 5. SINIF KURA ÇEKİMİ NASIL OLUYOR?

1. sınıf yani ilk kez okula başlayacak öğrenciler için kura çekimi, sınıflar arası dengeli dağılımın sağlanması amacıyla yapılıyor. Böylece öğretmenlere eşit sayıda öğrenci düşüyor ve sınıflar arasında adalet gözetiliyor.



5. sınıf kura çekimi yani ortaokula geçişte ise öğrencilerin yeni derslere ve öğretmen kadrosuna dengeli bir şekilde dağıtılması için kura çekimi gerçekleştiriliyor.



Bu kuralar, ilçe milli eğitim müdürlükleri gözetiminde, okullarda şeffaf bir şekilde yapılıyor. Veliler isterlerse kura gününde okullarda hazır bulunabiliyor.