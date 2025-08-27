Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi için gözler MEB'de

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken en merak edilen konulardan biri sınıf listeleri… Özellikle ilkokula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula adım atan 5. sınıf öğrencileri için kura çekimi süreci aileler tarafından yakından takip ediliyor. 1. sınıf, 5. sınıf ve sınıf öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi için gözler MEB'de - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da sınıf listelerini okulların açılmasına kısa bir süre kala duyuracak. Öğrencilerin hangi sınıfta, hangi öğretmenle eğitim alacağı bilgisi, genellikle okulların açılışından yaklaşık bir hafta önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi için gözler MEB'de - 2

SINIF KURA ÇEKİMİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Okul yönetimleri tarafından yapılan yerleştirmeler sonrasında veliler, çocuklarının sınıf bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.

Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi için gözler MEB'de - 3

1. SINIF VE 5. SINIF KURA ÇEKİMİ NASIL OLUYOR?

1. sınıf yani ilk kez okula başlayacak öğrenciler için kura çekimi, sınıflar arası dengeli dağılımın sağlanması amacıyla yapılıyor. Böylece öğretmenlere eşit sayıda öğrenci düşüyor ve sınıflar arasında adalet gözetiliyor.

5. sınıf kura çekimi yani ortaokula geçişte ise öğrencilerin yeni derslere ve öğretmen kadrosuna dengeli bir şekilde dağıtılması için kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Bu kuralar, ilçe milli eğitim müdürlükleri gözetiminde, okullarda şeffaf bir şekilde yapılıyor. Veliler isterlerse kura gününde okullarda hazır bulunabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER