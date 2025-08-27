Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi için gözler MEB'de
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken en merak edilen konulardan biri sınıf listeleri… Özellikle ilkokula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaokula adım atan 5. sınıf öğrencileri için kura çekimi süreci aileler tarafından yakından takip ediliyor. 1. sınıf, 5. sınıf ve sınıf öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da sınıf listelerini okulların açılmasına kısa bir süre kala duyuracak. Öğrencilerin hangi sınıfta, hangi öğretmenle eğitim alacağı bilgisi, genellikle okulların açılışından yaklaşık bir hafta önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılıyor.