Sınıfta öğretmenlerine zorbalık yaptılar, dalga geçtiler. Öğrenciler bunu neden yapıyor?
Ankara'da bir lisede öğrenciler öğretmenine zorbalık yaptı. Bu davranışa tepkiler sürüyor. Çok sayıda öğretmen, öğrencilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğruyor. Eğitimciler, saygısız tutumlarla başa çıkmakta güçlük çekiyor.
Ankara'daki bir lisede, öğrencilerin öğretmenleriyle alay edip dersi sabote ettikleri anlar cep telefonuyla kaydedildi. Birden fazla öğrencinin uygunsuz davranışlarına maruz kalan öğretmenin zor durumda kaldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Öğrenciler öğretmenlerine hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalık yaptılar. Görüntülerden bir öğrencinin hocayı öğretmen masasında sıkıştırdığı, kıyafetiyle oynadığı ve saygısızca kelimeler kullandığı anlaşılıyor.
Görüntülere göre sınıftaki diğer öğrenciler bu duruma tepki göstermedikleri gibi öğretmenlerine yönelik bu zorba davranışları eğlenceli bulmuş gibi davranıyorlar.
Ses getiren video, 'eğitimde disiplin' ve 'sosyal çürüme' gibi önemli konuları da gündeme taşıdı.
Öğretmene yönelik zorbalığın, öğretmenin kişisel özellikleri kadar okul içi ilişki dinamikleri ve öğrencilerin duygusal gelişimleriyle de bağlantılı olabildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, ‘’Bilimsel araştırmalar, bu tür davranışların çoğunlukla, sınıf içinde kendisine bir konum arayışında olan, sınırları test etmek isteyen, empati düzeyi düşük olan, yani suçluluk ve vicdan azabı duygusu az gelişmiş öğrencilerde daha sık görüldüğünü gösteriyor'' dedi.
Bu tür uygunsuz davranışların diğer yaygın nedenlerine değinen uzman isim, ‘’Bazı öğrenciler de, grup mantığıyla, sosyal öğrenme ve akran etkisiyle buna katılabiliyor. Özellikle ergenlik döneminde akran grubunun onayını alma, popülerlik ve risk alma davranışları belirgin şekilde artıyor. Bu da öğrenciler için öğretmenleri daha kolay bir hedef haline getiriyor'' ifadelerini kullandı.
Türkçapar, sözlerine şu şekilde devam etti:
‘’Öğretmenlerin sınır çizme sorunu varsa, kurallar tutarsız uygulanıyorsa, eğitimci idari olarak yalnız bırakılıyorsa bu tür durumlar yaşanabilir. Öğretmen-öğrenci ilişkisinin net bir şekilde kurulmadığı okul ortamlarında da risk yüksektir. Aynı şekilde bazı otoriter yaklaşımlar da öğrencilerde alaycı davranışları tetikleyebilir. Bu sorunun azaltılması için öğretmenlerin duygusal destek eğitimleri almaları, idarenin öğretmenin arkasında olması ve ailelerle iş birliği yapmak gibi çözümler işe yarayabilir.''
Öğrencilerin, öğretmene karşı olan küçük düşürücü davranışlarını önlemenin belli başlı yolları olduğunu vurgulayan Türkçapar, ‘’Bu noktada öğretmenin net sınırlar koyan ama otoriter de olmayan bir genel duruş geliştirmesi ve ılımlı bir liderlik yapabilmesi gerekir'' dedi.
Öğretmenlerin uğradığı zorbalığın son yıllarda daha görünür hale gelmesini, sosyal medya kullanımının artmasına bağlayan Türkçapar, ‘’Aslında bu durum, Hababam sınıfı filmlerinde bile vardı. Şimdilerde daha çok gündemde olması bu olayların artmasıyla ilgili olabilir ama bir yandan da sosyal medyada paylaşılması, durumu seyirlik bir performansa dönüştürebiliyor. Gençler arasında takipçi kazanmak için buna benzer riskli davranışlara başvurulabilir. Bunların önlenebilmesi için hem okul içinde hem dijital ortamda, net sınırlar, yaptırımlar ve farkındalık çalışması yapılmaları gerekebilir.''