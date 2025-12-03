Sınıfta öğretmenlerine zorbalık yaptılar, dalga geçtiler. Öğrenciler bunu neden yapıyor?

Ankara'daki bir lisede, öğrencilerin öğretmenleriyle alay edip dersi sabote ettikleri anlar cep telefonuyla kaydedildi. Birden fazla öğrencinin uygunsuz davranışlarına maruz kalan öğretmenin zor durumda kaldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öğrenciler öğretmenlerine hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalık yaptılar. Görüntülerden bir öğrencinin hocayı öğretmen masasında sıkıştırdığı, kıyafetiyle oynadığı ve saygısızca kelimeler kullandığı anlaşılıyor.

Görüntülere göre sınıftaki diğer öğrenciler bu duruma tepki göstermedikleri gibi öğretmenlerine yönelik bu zorba davranışları eğlenceli bulmuş gibi davranıyorlar.

Ses getiren video, 'eğitimde disiplin' ve 'sosyal çürüme' gibi önemli konuları da gündeme taşıdı.

Öğretmene yönelik zorbalığın, öğretmenin kişisel özellikleri kadar okul içi ilişki dinamikleri ve öğrencilerin duygusal gelişimleriyle de bağlantılı olabildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, ‘’Bilimsel araştırmalar, bu tür davranışların çoğunlukla, sınıf içinde kendisine bir konum arayışında olan, sınırları test etmek isteyen, empati düzeyi düşük olan, yani suçluluk ve vicdan azabı duygusu az gelişmiş öğrencilerde daha sık görüldüğünü gösteriyor'' dedi.