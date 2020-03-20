Sınır birliklerinde virüs önlemi

Milli Savunma Bakanlığı, sınırda görev yapan askerleri virüsten korumak için yeni önlemler aldı. Buna göre askerler koruyucu tulum, eldiven ve maske kullanacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Hudut birliklerimizde koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi'' denildi. Bakanlık alınan yeni önlemlerin uygulamasına ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Fotoğraflarda, askerlerin koruyucu tulumla görev yaptığı, araçların dezenfekte edildiği, ateş ölçümü yapıldığı görülüyor.