Sınır güvenliğine "Ateş" takviyesi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da sistemlerin Trakya'daki hudut birlikleri tarafından kullanılacağını söyledi.



Türkiye’nin sınır güvenliğini en fazla önemseyen ülkelerin başında geldiğine işaret eden Karaosmanoğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlarken AB'nin bölgedeki sınır güvenliğine de katkıda bulunduğunu belirtti. Karaosmanoğlu, AB'nin sadece bir araç projesine değil, diğer proje ve çalışmalara da ciddi katkılar vermesi gerektiğini vurguladı.