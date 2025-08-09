Sınır hattında vatan nöbeti: Mehmetçik, son teknoloji sistemini kullanıyor

ANINDA TESPİT EDİLİYOR

Mehmetçik, zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameraları da sınır hattında etkin şekilde kullanıyor.

Hudut hattındaki menfezleri kontrol edip termal ve manyetik sensörler sayesinde olası mağara ve tünelleri belirleyebilen Mehmetçik, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri henüz sınırın dışındayken entegre güvenlik sistemleri ile anında tespit ediyor.