Sınır hattında vatan nöbeti: Mehmetçik, son teknoloji sistemini kullanıyor
Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde vatan nöbeti tutan Mehmetçik, elektro-optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar, aydınlatma sistemi ile sismik sensörlerle donatılan güvenlik duvarını gözetim altına alarak yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.
Cumhurbaşkanlığınca "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 2020'de yapımı tamamlanan entegre güvenlik duvarında teknolojiden en iyi şekilde yararlanılıyor.