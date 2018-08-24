Sınır kapılarında dönüş kuyruğu
Anadolu Ajansı
Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyruk 8,5 kilometreye ulaştı.
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1Kurban Bayramı'nı baba ocağında geçiren gurbetçiler, yıllık izinlerinin bitmesiyle yaşadıkları ülkelere dönmek için dönüş yoluna geçti.
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2Pazartesi iş başına yetişmek için memleketlerinden aynı gün yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.
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3En çok yoğunluğun oluştuğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda bazı yerlerde 4'erli, 5'erli sıra halinde 8,5 kilometreye ulaşan araç kuyruğu nedeniyle gurbetçiler, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
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4Öte yandan, araç kuyrukları Pazarkule'de 4, Hamzabeyli'de 3,5 , İpsala'da 3 ve Dereköy'de 2,5 kilometreye ulaştı.
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5Kapıkule'den saatte 180 - 200 aracın çıkış işleminin yapıldığı öğrenildi.
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